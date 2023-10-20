Чемпіон світу з футболу, який грав в Україні, дискваліфікований на два роки через сироп

Колишній футболіст харківського «Металіста» Алехандро Гомес, який став у складі збірної Аргентини чемпіоном світу, дискваліфікований на два роки за застосування забороненої речовини, повідомляє Relevo.

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Проба, що дала позитивний результат, була взята у нападника ще в листопаді минулого року, незадовго до ЧС-2022, коли офіцери допінг-контролю навідалися на тренування «Севільї», кольори якої захищав тоді Гомес.

За словами самого футболіста, заборонена речовина опинилась у сиропі, який п'ють від кашлю його діти. Мовляв, махнув ложечку, не порадившись з клубними лікарями.

За іронією долі, Алехандро Гомес лише три тижні тому підписав контракт з клубом серії А «Монца». Тепер італійці напевно розірвуть контракт з футболістом, якому вже 35 років.

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Нагадаємо, що за роки кар'єри Гомес, окрім «Металіста» та «Монци», пограв у Європі за «Катанію», «Аталанту» і «Севілью», з якою цього року виграв Лігу Європи. У складі збірної Аргентини футболіст провів 17 матчів і забив три м'ячі, здобувши «золото» Кубка Америки-2021 та ЧС-2022.

Алехандро Гомес з головним трофеєм ЧС-2022 у Катарі

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитого воротаря, який випив пігулку дружини, усунули від футболу за допінг.

Фото ФК «Севілья», Instagram

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