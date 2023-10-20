Невдалий подарунок для путіна: росЗМІ в шоці від розгрому росіян під Авдіївкою

Російські окупанти зазнали нищівної поразки в боях під Авдіївкою Донецької області. Про це йдеться у повідомленні російського Telegram-каналу «Кремлевская табакерка».

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«По Авдіївці жах. Важко передати словами, що відбувається на Авдіївському напрямі, але там реально жах. Декілька днів тому були перші масштабні спроби взяти Авдіївський терикон, але вони були невдалими. Вчора була нова спроба прориву і знову великі втрати», — повідомляє російське ЗМІ.

«Генерали знали, що приїде путін, і вирішили зробити йому подарунок. Адже ми з 14-го року ведемо бої за Авдіївку. Намагалися взяти терикон, щоб перекрити постачання, але, на жаль, подарунка не вийшло. Дуже багато загиблих. Навіть не можемо порахувати», — каже окупант зі штабу зс рф в Ростові.

За словами співрозмовника російського ЗМІ в окупованому Донецьку, поранених та загиблих у лікарнях та моргах більше не приймають. Просто нікуди.

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«Штурмували на техніці, втратили десятки одиниць, там після влучень поранених мало залишилося», — каже джерело.

Лише за вчорашній день окупантами втрачено близько 40 одиниць бронетехніки.

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«Вже навіть у мережі є кадри, як одна БТР штовхає іншу, і в результаті втрачаємо обидві. Якийсь ідіотизм — хлопців просто як у тирі розстріляли. І готують новий штурм. Командири насилу тримають ситуацію під контролем, адже всі розуміють, що шанси вижити невеликі. Дронами типу FPV просто викосили техніку і тут. Прилітає швидко, пробиває броню, якийсь жах», — каже один із окупантів.

Як писали «ФАКТИ», раніше колишній народний депутат України, який воював у лавах ЗСУ, розповів про масштабний наступ окупантів на Авдіївку та великі втрати серед загарбників. За його словами, навіть вдалося знищити ТГЗ «Сонцепьок».

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