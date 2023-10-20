«Під Авдіївкою сьогодні було пекло. Справжнє. Наші вистояли. Це більше ніж подвиг. Щось надлюдське», — Борислав Береза

Колишній народний депутат України, який воював у лавах ЗСУ, розповів про масштабний наступ окупантів на Авдіївку та великі втрати.

«Під Авдіївкою сьогодні було пекло (пост був опублікований увечорі 19 жовтня. — Авт.). Справжнє, — пише у соцмережі Борислав Береза. — Це я почув декілька разів. Завтра в ранковому зведенні Генштабу ви побачити кількість знищенної та пошкодженої техніки і будете шоковані.

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97 підтверджених одиниць вже зараз є. Навіть вдалося знищити ТОС «Солнцепік». Колони йшли за колонами. Мінімально 5 одиниць. Максимально 30. Як сказав один офіцер «Це що, бл@дь, Курська дуга?».

Окупантів поклали багато. Дуже багато. Це була спроба окупантів провести повноцінний наступ з використанням броньованих «кулаків» по трьох напрямках. Йшли проти нашіх воїнів не мобіки, а кадрові військові, що показує наскільки важлив цей напрямок кремлю. Воювати вони вміють. Вірніше, вміли. Їх шлях окупанта сьогодні закінчили воїни ЗСУ.

Ворогом були використані міни і арта, танки та БМП, ракети та РСЗО, авіація та дрони. Наші вистояли. Це більше ніж подвиг. Щось надлюдське. І так, у нас є втрати. Це лише в уявах любителів рожевих поні ми вбиваємо ворогів, а в нас втрат немає. На жаль, це пекло забрало життя наших воїнів. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну. Слава та пошана кожному українському воїну.

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Завжди пам'ятайте страшну ціну, яку ми сплачуємо за право України існувати! Цінуйте та не забувайте цю ціну. Вона вираховується у людських життях. Вічна пам'ять нашим Героям!"

Фото із соцмережі

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