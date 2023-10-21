Поповнення на «концерті кобзона»: бійці ЗСУ відправили до пекла майже 800 російських вбивць

Українські захисники продовжують мужньо утримувати позиції під Авдіївкою та просуваються вперед на Херсонщині і під Бахмутом, загалом же за добу відбулося понад 100 бойових зіткнень з ворогом, інформують у Генеральному штабі ЗСУ.

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Ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Зокрема армія загарбників не полишає спроб оточити Авдіївку, Силам оборони довелося стримувати наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 20 атак ворога.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також близько 5 атак біля Надії Луганської області.

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На Лиманському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій в районі Невельського Луганської області.

На Бахмутському напрямку було відбито всі атаки противника в районах Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

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На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області. Також противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу та завдають вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника.

Загалом за добу ворог втратив:

особового складу — 790 осіб;

танків — 16 одиниць;

бойових броньованих машин — 55 одиниць;

артилерійських систем — 5 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4 одиниці;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 одиницю;

спеціальна техніка — 5 одиниць.

«Дані уточнюються», — традиційно додають у Генеральному штабі.

Нагадаємо, що вже відомі уточнені дані про наслідки атаки ЗСУ на аеродроми окупованих Бердянська та Луганська — там в ніч на 17 жовтня було знищено і пошкоджено 20 гелікоптерів.

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