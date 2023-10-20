Внаслідок удару ATACMS по аеродромах у Бердянську та Луганську окупанти втратили 20 гелікоптерів, — ЗСУ

Під час атаки ЗСУ на аеродроми окупованих Бердянська та Луганська було знищено і пошкоджено 20 гелікоптерів. Про це повідомляє Telegram-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами».

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Гелікоптерів типу Ка-52 було знишено п’ять, ще чотири було пошкоджено. Гелікоптерів Мі-8 було знищено два, ще сім було пошкоджено. Також було знищено ще два гелікоптери, але встановити які саме модифікації поки не вдалося — Ка-52, Ка-29 або Мі-24.

Окрім авіації було знищено:

▪️спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах;

▪️пускова установка ППО;

▪️склад боєприпасів;

▪️пошкоджено злітні смуги аеродромів.

▪️втрати у живій силі росіян складають десятки загиблими та пораненими.

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Як зазначається у повідомленні, це результат першого застосування ATACMS і операції під назвою «Dragonfly».

Раніше «ФАКТИ» писали, яку загрозу несуть ATACMS для російської армії.

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