36.13 / 36.77 38.37 / 39.19
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Внаслідок удару ATACMS по аеродромах у Бердянську та Луганську окупанти втратили 20 гелікоптерів, — ЗСУ

17:59 20 жовтня 2023
Атака ATACMS

Під час атаки ЗСУ на аеродроми окупованих Бердянська та Луганська було знищено і пошкоджено 20 гелікоптерів. Про це повідомляє Telegram-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами».

Гелікоптерів типу Ка-52 було знишено п’ять, ще чотири було пошкоджено. Гелікоптерів Мі-8 було знищено два, ще сім було пошкоджено. Також було знищено ще два гелікоптери, але встановити які саме модифікації поки не вдалося — Ка-52, Ка-29 або Мі-24.

Окрім авіації було знищено:

▪️спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах;
▪️пускова установка ППО;
▪️склад боєприпасів;
▪️пошкоджено злітні смуги аеродромів.
▪️втрати у живій силі росіян складають десятки загиблими та пораненими.

РЕКЛАМА

Як зазначається у повідомленні, це результат першого застосування ATACMS і операції під назвою «Dragonfly».

Раніше «ФАКТИ» писали, яку загрозу несуть ATACMS для російської армії.

РЕКЛАМА

395

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пиріг з яблуками «Хмаринка»

Пиріг з яблуками «Хмаринка»: смакота, що тане в роті

Шаткування капусти

Смачний і дуже корисний: чому взимку в кожному домі повинен бути салат з маринованої червонокачанної капусти (відео)

Зоряне небо

Ракам не варто поспішати з ухваленням рішень, а Козероги мають бути готовими до несподіванок: гороскоп на 20 жовтня 2023 року

Анфіса Резцова

Померла триразова олімпійська чемпіонка: її донька відмовилася виступати за росію

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту