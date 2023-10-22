Зійдуться в рингу до Різдва: Усик дізнався точну дату бою з Ф'юрі

Довгоочікуваний бій за об'єднання титулів WBC, WBO, WBA та IBF у суперважкій вазі між непереможними боксерами, українцем Олександром Усиком (21 перемога, 14 з них — нокаутом) та британцем Тайсоном Ф'юрі (33 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия), пройде до Різдва.

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Про це заявив менеджер британського боксера Спенсер Браун. «Я вам категорично можу сказати, що ми збираємося провести бій 23 грудня, — зазначив функціонер у коментарі Boxing King Media. — Насправді ми ні про що інше не турбуємося. Учора ввечері ми обговорили ситуацію з Джорджем та Френком Уорренами. У нас була тривала розмова. Ми на повну готуємося до 23 грудня».

Щоправда, у багатьох виникають сумніви, чи встигне наш співвітчизник підготуватися до поєдинку. Справа в тому, що сам Олександр в одному з нещодавніх інтерв'ю сказав, що для якісної підготовки йому необхідно 14 тижнів хорошого тренувального табору. «Я щодня тренуюсь, але саме такий табір мене влаштовуватиме. Перші 4 тижні я робитиму певну роботу, яка допомагає мені повністю увійти в табір. Потім це вже буде жорстких 12 тижнів роботи», — поділився Усик професійними секретами зі своїм YouTube-каналом.

Також менеджер Циганського короля поділився однією деталлю особистої розмови свого підопічного з Усиком. «Вони дійсно спілкувалися один з одним. Тайсон сказав Олександру: «Дякую, з нетерпінням чекаю зустрічі з тобою в ринзі. І, якщо буде можливість, приїжджай із дружиною та дітьми до мене додому в Моркемб після мого бою з Нганну (28 жовтня в Саудівській Аравії. — Авт.)», — наводить слова функціонера видання talkSPORT.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик у відповідь на удар нижче пояса смачно нокаутував Дюбуа та захистив три чемпіонських пояси.

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