Усик та Ф'юрі підписали контракт: ЗМІ назвали дату та місце багатостраждального бою

Бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем титулів WBA Super, WBO, IBO та IBF українцем Олександром Усиком, який очікує поповнення в сім'ї, та чемпіоном WBC британцем Тайсоном Ф'юрі, який став батьком усьоме, все ж бути.

Як повідомляє авторитетний американський канал ESPN, представники боксерів поставили підписи під контрактом, згідно з яким довгоочікуваний поєдинок точно пройде в Саудівській Аравії найближчої зими — або 23 грудня цього року, або в січні 2024-го.

Нагадаємо, що предметні розмови про організацію бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Усиком та Ф'юрі почалися після перемоги нашого співвітчизника в бою-реванші над Ентоні Джошуа, після чого українець ще й нокаутував Деніела Дюбуа. Щоправда, Циганський король тривалий час «юлив», і в багатьох виникла підозра, що володар поясу WBC просто уникає зустрічі з українцем.

Зараз у Тайсона запланований виставковий поєдинок проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня, але, як бачимо, цей бій, на думку Ф'юрі, ніяк не вплине на його готовність зійтись віч-на-віч із Усиком та спробувати завоювати всі чемпіонські пояси в суперважкому дивізіоні, чого в епоху чотирьох рівноправних титулів (WBC, WBA, WBO та IBF) раніше не вдавалося нікому.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ф'юрі дивно пояснив своє небажання битися з українським чемпіоном.

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