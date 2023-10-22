За дітей хвилювалася вся країна: принц Вільям змусив сім'ю жити у будинку з привидом

Принц Уільям — зразковий онук, чоловік і батько, який не бажає ображати нікого з близьких. Через цей імідж «милого хлопця» його сім'я з Кейт Міддлтон була змушена цілих три роки жити у старому котеджі, де, за легендами, давно оселився вкрай неприємний сусід.

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Принц перевіз до маєтку всю свою родину

Тоді, здається, з цього приводу хвилювалися всі британці, окрім самого герцога, пишуть британські ЗМІ.

Справа в тому, що королева Єлизавета II подарувала онуку на весілля особняк Анмер-Хол, в якому, згідно з повір'ями, жив привид.

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Анмер-Хол

Місцеві жителі навіть попереджали королівське подружжя, що самі кілька разів бачили привид священика, який загинув у XVI столітті. Але це не зупинило Вільяма і Кейт, адже принц любив свою бабусю і не бажав її ображати, засумнівавшись у подарунку.

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Як би там не було, а сім'я щасливо прожила у будинку з 2015 по 2017 роки.

І вже згодом в одному з інтерв'ю журналісти запитали Вільяма, чи він сам насправді хвилювався тоді, адже багато британців побоювалися за їхніх з Кейт дітей.

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Принц відповів, що зовсім не хвилювався, додавши: «Це все нормально, який же старий особняк може бути без привидів?»

Нагадаємо, раніше журналісти розкопали невідомі факти з життя майбутнього короля Об'єднаного королівства у юності.

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