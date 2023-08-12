Принц Вільям хоче помиритися з братом: хто заважає

Ворожнеча всередині британської королівської родини далека від завершення. В даний час вона нагадує гнійне запалення, яке готове ось-ось прорватися, хоча зовні все виглядає відносно спокійно. Проблема в тому, що майже всі головні дійові особи цієї драми, що затягнулася, не готові знайти будь-який компроміс.

Як стверджує популярне видання Life & Style, є одна людина, яка всіма силами намагається знайти спосіб досягти миру. Джерело журналу у палаці заявило, що це принц Вільям.

Звучить подібне твердження досить несподівано, оскільки досі британські ЗМІ впевнено твердили, що саме Вільям рішуче відкидає будь-які спроби примирення з молодшим братом та його дружиною.

Проте джерело наполягає на тому, що принц Уельський чудово розуміє, наскільки припинення ворожнечі підвищить його лідерські риси як майбутнього короля в очах громадськості.

«Вільям хоче зустрітися з Гаррі в Штатах до кінця літа», — заявило джерело. «Брати могли б зустрітися на нейтральній території — наприклад, у Нью-Йорку. Однак Вільяму просто потрібно переконати Кейт, що це правильно», — стверджує джерело.

І ось тут він видає несподівану інформацію. Виявляється, проти примирення з Сассексами рішуче виступає Кейт Міддлтон!

«Вона вважає, що Гаррі і особливо Меган завдали достатньо шкоди королівській родині і завдадуть ще більших збитків, якщо їх приймуть назад», — сказало джерело.

«Кейт і Вільям багато лаються через це. Вона твердо дала зрозуміти чоловікові, що не змінить своєї думки про Гаррі та Меган», — додало джерело.

Принца і принцесу Уельських сильно зачепили звинувачення принца Гаррі, які пролунали у його мемуарах «Запасний». У книзі герцог Сассекський стверджує, що всі його родичі не дуже тепло зустріли Меган Маркл, проте найсильніше холод виходив від Кейт.

Дружина принца Вільяма не може зрозуміти, в чому вона виявила ворожість до Мегана. Кейт упевнена, що вона зробила все можливе, щоб встановити тісні стосунки з невісткою. Вона та Вільям після публікації «Запасного» довго прокручували в пам'яті свої розмови та зустрічі з Меган, але так і не знайшли нічого, чим би могли дорікнути собі, заявив інсайдер.

Нагадаємо, Чарльз III не покликав Гаррі та Меган на поминки з нагоди річниці від дня смерті Єлизавети II. Крім того, нещодавно Вільям отримав титул, про який мріяв брат.

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