Принц Вільям жив під чужим ім’ям: стали відомі подробиці «таємного минулого» спадкоємця престолу

Принц Вільям, якого в США вважають популярнішим за президента Байдена, все своє життя провів на очах у громадськості. Він, як і всі члени королівської сім'ї, завжди перебував під постійною увагою преси і багатьох британців.

Але, виявляється, в житті майбутнього короля був час, коли йому дозволили «зникнути» на деякий час з поля зору країни — це сталося у студентські роки старшого сина Чарльза III, пишуть британські ЗМІ.

Тоді преса погодилася, що Вільяму слід дати можливість старанно вчитися, не відволікаючись на шанувальниць і знайомих. Тому молодого принца відправили навчатись не в Оксфорд чи Кембрідж, а в Університет Сент-Ендрюс у Шотландії. Крім того, він навіть змінив ім'я — на Вільям Уельс (William Wales).

Але так як це ім'я явно натякало не принца Уельского, то всі його друзі та знайомі використовували інше ім'я — Стів (Steve).

Вільям Уельс

Саме під цим ім'ям він став відомим і майбутній нареченій Кейт Міддлтон, оскільки вони були близькими друзями в університеті і жили у гуртожитках, розташованих поруч.

У молодих людей виявилося багато спільного, і вони затоваришували.

Прицеса Вельська в студентські роки

Обоє закінчили університет у червні 2005 року, коли майбутньому королю було 23 роки. На церемонії випуску були присутні королева Єлизавета II, принц Філіп, принц Чарльз та Камілла.

«Сьогодні для мене особливий день, і я радий, що можу поділити його зі своєю сім'єю, і зокрема з моєю бабусею, яка доклала стільки зусиль, щоби приїхати, незважаючи на погоду. Мені дуже сподобався час, проведений у Сент-Ендрюсі, і мені буде дуже сумно їхати», — сказав тоді представникам ЗМІ принц Вільям.

Нагадаємо, раніше і Кейт пригадала миттєвості навчання у Сент-Ендрюсі — майбутня принцеса там вивчала мистецтво.



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