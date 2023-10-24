Інтерес Європейського союзу полягає у перемозі України у війні з росією. Країни ЄС мають прискоритися та посилити надання допомоги Україні. Про це у коментарі Guildhall заявила депутатка Європейського парламенту від Угорщини (Renew Europe) Каталін Че.

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«Це життєво важливо — справлятися з підтримкою двом країнам (Україна та Ізраїль. — Авт.). Але я вважаю, що допомога з боку Європейського союзу Україні рухається вперед, у нас є закладений фундамент, основа для подальшої підтримки. Я рада, що в Комітеті з іноземних відносин Європейського парламенту, ми успішно проголосували за громадянський стан, який, як ми сподіваємося, виявиться у довгостроковому європейському баченні», — сказала Че.

За її словами, необхідно допомагати із прив'язкою до поточних потреб.

«Адже, знову-таки, це життєво важливо — бути з Україною, надавати гуманітарну допомогу. Я багато разів говорила про це, але це наш спільний інтерес, інтерес України та ЄС — перемога України у війні. Ми маємо показати всьому світу, що демократії здатні перемагати такі агресії, показати, що ми можемо залишатися єдиними у найважчі часи», — додала політикиня.

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Також вона прокоментувала ситуацію на Близькому Сході.

«Так, стежачи за новинами (військовий конфлікт у Палестині. — Авт. ), ми дуже стурбовані, але я сподіваюся, що так само, як і коли почалася війна росії проти України, європейська єдність зможе перемогти. І я сподіваюся, що так само, як ми робили це раніше, кожна країна зможе продовжувати та посилювати допомогу Україні», — підсумувала Каталін Че.

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