Через непомірні втрати та велику кількість хворих солдатів росія почала вербувати жінок для виконання бойових завдань у війні проти України, про це пише «Медуза» з посиланням на російське видання «Важные истории». Жінок-снайперів і операторів безпілотників набирають у найманський підрозділ «Редут» при Міністерстві оборони росії. Досі жінок у російській армії використовували лише як медиків і на кухні. Як відомо, нещодавно путін доручив колишньому начальнику штабу пвк «вагнер» Андрію Трошеву створити нові добровольчі підрозділи, які будуть діяти під назвою «Редут».

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Жінкам-військовослужбовицям пропонують шестимісячний контракт із щомісячною зарплатою, еквівалентною приблизно 2200 євро. У разі поранення передбачена премія в розмірі 30 000 євро, а в разі смерті утриманцям, що залишилися в живих, виплачується близько 50 000 євро.

Відповідні оголошення з'явилися в російській соціальній мережі «Вконтакте». Вербувальник розповів, що вони шукають переважно жінок, які вже мають досвід поводження зі зброєю. Новачків навчатимуть користуватися зброєю протягом місяця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бійці ССО знищили «жирну» ціль — радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1» — вартістю понад 10 млн доларів.

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