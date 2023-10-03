Противник втратив в Україні майже 280 тисяч своїх військових, — Генштаб

Розпочалася п’ятсот вісімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Також, російська федерація атакувала Україну 7 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі східніше Степового Донецької області. Ворог здійснив 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника поблизу Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 — по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 станції РЕБ та 4 артилерійських засоби противника.

Втрати ворога:

Сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну 31 ударним БпЛА «Shahed» та крилатою ракетою «Іскандер-К».

Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: «шахедів» — із мису Чауда, КР «Іскандер-К» — з району Джанкой, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід» у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей.

Нагадаємо, експерти британської розвідки вважають, що росія, яка втрачає в Україні своїх військових, продовжує покладатися на добровольчі загони та приватні армії. Зокрема, нещодавно путін доручив колишньому начальнику штабу пвк «вагнер» Андрію Трошеву створити нові добровольчі підрозділи, які будуть діяти під назвою «редут». Українські військові вже повідомляють, що в районі Бахмута знов з'явились колишні «вагнерівці».

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