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Події

Гепатитні війська: у окупантів скандал через велику кількість хворих солдатів

20:00 20 жовтня 2023
вс рф

Важка ситуація спостерігається в одному з підрозділів ЗС рф, які несуть службу на напрямку Старомайорське-Старомлинівка Донецької області, де ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації. Зокрема, йдеться про 60-ту окрему мотострілецьку бригаду (в/ч 16871, Приморський край). Про це пише телеграм-канал «Досьє шпигуна», який начебто веде один зі співробітників спецслужб.

Йдеться про те, що під час боїв за Старомайорське бригада зазнала суттєвих втрат в особовому складі, внаслідок чого була змушена запросити поповнення. Більша частина солдатів, які перебувають на даному напрямку, заявила про намір відмовитися від виконання бойових завдань спільно із зараженими військовослужбовцями. Ба більше, відмовляються перебувати в одному бліндажі разом із колишніми в'язнями. Щоб знизити градус напруження настроїв, 22 вересня командування надіслало ще одну роту тюремних військовослужбовців, яких зняли з Бахмутського напрямку.

Як пізніше виявилося, додає автор каналу, другі новоприбулі також принесли із собою цілий букет вірусних захворювань. Але не це виявилося основною проблемою. З прибулих 105 осіб, яких буквально витягли з бою, для того, щоб «погасити пожежу» в 60-ій бригаді, тільки 31 заявив про готовність до виконання бойових завдань. 54 мають різного ступеня травми та поранення (переважно мінно-вибухові та осколкові). 19 військовослужбовців не мають можливості самостійно пересуватися та/або тримати зброю. Тому поки в бригаді назріває бунт, командування шукає нове поповнення. Просять цього разу без СНІДу.

Раніше повідомлялося, що українські дрони атакували військовий табір у Курській області — ворог зазнав втрат.

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