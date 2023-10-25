Виробництво свинини в Україні переживає справжній бум. У зв'язку зі зростанням ціни на м'ясо на світових ринках імпорт стає менш рентабельним. Водночас на внутрішньому українському ринку зниження цін на кормову базу робить свинарство надзвичайно прибутковим та створює ажіотажний попит на товарних поросят. В інтерв'ю «Економічній правді» оцінку перспектив цього ринку дав Сергій Касьянов, голова ради директорів компанії KSG Agro.

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«До війни ми імпортували у країну свинину на шкоду своєму виробнику. При тому, що країна має унікальні можливості для свинарства, на всю нашу величезну територію припадало приблизно лише 3 мільйони свиней. Для порівняння, у маленькій Бельгії — 6 млн, у Данії та Нідерландах — по 12 млн! Однак тепер нам цілком під силу стати європейським лідером у виробництві свинини», — вважає Сергій Касьянов.

Він зазначає, що через підвищення світових цін на м'ясо імпорт свинини в Україну впав майже у 4 рази, порівняно з довоєнним рівнем. Тому перед українськими аграріями стоїть завдання — наситити внутрішній ринок свинини і водночас конвертувати надлишок дешевих зернових культур у продукт із більшою доданою вартістю.

Сьогодні рентабельність свинарства може бути досить високою у порівнянні із рослинництвом.

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Касьянов повідомив, що KSG Agro розпочала масштабну партнерську програму з дорощування поросят, яка реалізується разом із десятками середніх та великих свиноферм по всій Україні.

За його словами, мінімальний термін договору 1,5 року.

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Компанія націлена на довгострокову співпрацю, тому не лише постачає поросят, а й здійснює консалтинговий супровід на всіх етапах виробничого циклу.

За словами Касьянова, соціальний ефект програми виходить далеко за межі бізнес-результату: створюються робочі місця, розширюється виробнича та податкова база, формується система продовольчої безпеки країни та стійкість до зовнішніх загроз.

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KSG Agro пропонує своїм партнерам канадську генетику Genesus, одну з найкращих у світі. Порівняно з європейською, вона забезпечує високі якісні характеристики за більш прийнятної собівартості.

«Навіть чисто зовні товарний вигляд канадської свинини більш естетичний. М'ясо виглядає соковитим, свіжим, збалансованим по волокнам та жиру, воно начебто спеціально створене під український смак!» — наголошує Сергій Касьянов.

Для отримання максимальної віддачі фахівці KSG Agro створюють для тварин максимально комфортні умови утримання.

«Зараз ми вводимо у сівозміну повножирову сою, — розповідає власник KSG Agro. — Вже придбали лінію для її переробки, яку монтуємо на власному комбікормовому заводі. Введення її до раціону дасть нам плюс 10−15% до середньодобового приросту. Крім того, у галузі розробки раціону ми тісно співпрацюємо зі спеціалістами компанії Cargill, відомим виробником кормових добавок».

«Система біобезпеки — це гордість компанії», — додав він.

«Дезінфекція, вакцинація, вентиляція, дотримання температурного режиму… Ми вдосконалюємо її постійно, проводимо щоденні моніторинги. У результаті і для поросят, і для дорослих тварин ми створюємо такий режим, який дозволяє максимально розкрити їх генетичний потенціал», — підсумував Касьянов.

Для довідки

Сергій Павлович Касьянов. Голова Ради Директорів холдингу KSG Agro.

Закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. Кандидат технічних наук. Має державні нагороди — ордени «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів. Відомий бізнесмен та громадський діяч.

Депутат Верховної ради України ІV-го скликання (2002−2006 роки). Був Головою спільної парламентсько-урядової комісії з питання інтеграції України у Світову організацію торгівлі, Головою підкомітету з координації співпраці ЄС, СОТ, ОЧЕС, Комітету з питання Європейської інтеграції.

З 2000-х років одним із провідних напрямів його бізнесу став аграрний сектор. KSG Agro неодноразово займала провідні позиції у бізнес-рейтингах: ТОП-20 найефективніших агрокомпаній України.

Понад 20 років є головою ради Благодійної організації Фонд соціального розвитку «Майбутнє», який реалізує масштабні соціальні програми.

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