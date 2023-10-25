Російські окупанти вдарили по Харківській і Херсонській областям: є загиблі

В ніч на середу, 25 жовтня, окупаційні війська вкотре атакували Харківську область. Під ворожий удар потрапило село Подоли Куп'янського району.

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Про це повідомили в поліції області.

Внаслідок удару по селу пошкоджено приватний будинок та автомобілі. Загинули два цивільних чоловіки 50 та 57 років.

Один із загиблих мирних мешканців

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На місці подій

Окрім того, під ворожим вогнем перебували Борова Ізюмського району, Плетенівка Чугуївського району, Козача Лопань Харківського району, Чугунівка, Дворічна та Петропавлівка Куп'янського району та інші населені пункти.

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Також минулої ночі російські фашисти атакували населені пункти Херсонської області, використовуючи керовані авіабомби, дрони-камікадзе ракети. Внаслідок руйнувань на місці «прильоту» ведуть рятувально-аварійні роботи.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

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За його інформацією, після десятої години вечора вівторка та станом на ранок середи зафіксовано пуски противником 13 керованих бомб.

«На місці одного з прильотів триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами люди», — розповів голова ОВА.

Також він зазначив, що за минулу добу було зафіксовано 35 прильотів ворожих КАБ по території Херсонської області.

«Було завдано і ракетного удару. Також була атака ударним безпілотником shahed», — повідомив Прокудін.

Наразі масштаби руйнувань через російські обстріли уточнюються, додав він.

Нагадаємо, напередодні рашисти обстріляли також один із пожежних підрозділів ДСНС на Херсонщині. За даними ДСНС, внаслідок авіаудару пошкоджено покрівлю та скління вікон будівлі пожежної частини.

Фото Поліції Харківської області

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