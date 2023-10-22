Ракетний удар російського ворога по терміналу «Нової пошти»: в Мережі показали масштаби руйнувань

З'явилися фото масштабів руйнування терміналу «Нової пошти», яке завдав ракетний удар росії по Харківщині.

Фото наслідків атаки опублікував мер Харкова Ігор Терехов.

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«Російська ракета, яка вночі влучила по терміналу „Нової пошти“, вбила шістьох мирних людей. Ще шістнадцять отримали травми та осколкові поранення, вони шпиталізовані до однієї з лікарень Харкова. Четверо звернулися по амбулаторну медичну допомогу», — йдеться у його дописі.

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За даними мера, постраждалі — мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 49 років.

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Крім того, пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) оприлюднила відео з місця трагедії.

На кадрах видно, як рятували постраждалих після прильоту ракети С-300.

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Нагадаємо, пізно ввечері 21 жовтня росія завдала удару по селищу Коротич Харківського району по терміналу «Нової пошти». Атака забрала життя 6 осіб, ще 16 — отримали поранення. Усі вони — працівники компанії.

Як писали «ФАКТИ», 18 жовтня ворог обстріляв й Індустріальний район Харкова, декількох постраждалих мешканців госпіталізували. А тиждень тому «Іскандер» прилетів у село Гроза під Харковом, вбивши 59 місцевих.

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