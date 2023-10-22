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Ракетний удар російського ворога по терміналу «Нової пошти»: в Мережі показали масштаби руйнувань

15:08 22 жовтня 2023
Ракетний удар по терміналу «Нової пошти»

З'явилися фото масштабів руйнування терміналу «Нової пошти», яке завдав ракетний удар росії по Харківщині.

Фото наслідків атаки опублікував мер Харкова Ігор Терехов.

«Російська ракета, яка вночі влучила по терміналу „Нової пошти“, вбила шістьох мирних людей. Ще шістнадцять отримали травми та осколкові поранення, вони шпиталізовані до однієї з лікарень Харкова. Четверо звернулися по амбулаторну медичну допомогу», — йдеться у його дописі.

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За даними мера, постраждалі — мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 49 років.

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Крім того, пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) оприлюднила відео з місця трагедії.

На кадрах видно, як рятували постраждалих після прильоту ракети С-300.

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Нагадаємо, пізно ввечері 21 жовтня росія завдала удару по селищу Коротич Харківського району по терміналу «Нової пошти». Атака забрала життя 6 осіб, ще 16 — отримали поранення. Усі вони — працівники компанії.

Як писали «ФАКТИ», 18 жовтня ворог обстріляв й Індустріальний район Харкова, декількох постраждалих мешканців госпіталізували. А тиждень тому «Іскандер» прилетів у село Гроза під Харковом, вбивши 59 місцевих.

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