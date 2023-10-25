«Я взагалі панікерка»: Вайкуле розповіла, чим вона відрізняється від Пугачової та українців

Переїзд Алли Пугачової на Кіпр після нападу на Ізраїль терористів ХАМАС міг свідчити, що вона злякалася за долю своїх дітей, а також за власне життя та життя чоловіка.

РЕКЛАМА

Але, як виявилося, ще це все далеко не так.

В цьому запевнила латвійська співачка Лайма Вайкуле на Youtube-каналі «І гримнув Грем».

За її словами, коли вона почула, що терористи прорвали кордон й знущаються з цивільних, вона дуже розхвилювалася, адже Тель-Авів, де проживає родина Примадонни, знаходиться за кілька десятків кілометрів від сектору Газа.

РЕКЛАМА

Тому вона відразу почала набирати своїх друзів й першою зателефонувала Аллі Пугачовій, а також Андрію Макаревичу, але він був не в країні.

«Я всім телефонувала, своє співчуття висловлювала, звичайно… Перше запитала: Як справи? Відповідь: Усе гаразд, усе добре, не хвилюйся. Вони були спокійніші, ніж я. Ти собі наганяєш більше фарб, а всередині люди, напевно, якось збираються і спокійніше до цього ставляться. А в мене було стільки тривоги, я взагалі панікерка. Тобто мене заспокоювали і в Україні, і в Ізраїлі», — розповіла Вайкуле.

РЕКЛАМА

При цьому співачка з теплотою відгукнулася про ізраїльтян. Вона розповіла, що її найбільше вразило в поведінці громадян країни в умовах ескалації озброєного конфлікту.

«Я згадую Ізраїль — це діти, це тварини, це веселі люди, це вечори, коли сім'ї виходять на прогулянки, в кафе. Це чудова країна з дуже миролюбними людьми. І чим вони заважали жити? Вони під час війни. Усі ізраїльтяни стояли в черзі, щоб здати кров, але коли я дізналася, що здавали кров своїх собак господарі, щоб рятувати собак… Вони навіть під час такої трагедії думають про тварин», — поділилася артистка.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, в мережі вже обговорюють житло Пугачової та Галкіна на Кіпрі. Навіть з'явилися фото елітного пентхауса вартістю близько € 10 млн, який знаходиться у найвищому хмарочосі One Tower у Лімассолі на узбережжі Середземного моря.

397

Читайте нас у Facebook та Instagram