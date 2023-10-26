Натякнув, що не зірка і не ангел: Мурат Налчаджиоглу вперше прокоментував чутки про розлучення з Лілією

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, якому багато хто з українок почав занадто емоційно співчувати в Мережі після начебто другого розлучення — тепер вже з молодою дружиною Лілією — вирішив прокоментувати ситуацію.

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У сторіз в Instagram Налчаджиоглу залишив короткий пост, у якому попросив шанувальників поважати його особисті кордони. Бізнесмен зазначив, що ніколи не обговорював своє особисте життя і не збирається цього робити й надалі.

При цьому він не писав «дістали» чи щось на кшталт цього. Він просто пояснив, що не вважає себе зіркою шоубізу, як Ані Лорак, чи відомим блогером, як друга дружина Лілія.

«Прошу вас поважати мої особисті кордони і не ставити запитань стосовно особистого життя. Я ніколи не обговорював і не маю наміру обговорювати своє особисте життя! Я завжди обирав мовчання і зараз обираю мовчати. Я не людина шоубізнесу чи соцмереж. Я проста і справжня людина. Це не означає, що я ангел, я просто людина. Прошу не обговорювати мене і мою родину», — звернувся до шанувальників Налчаджиоглу.

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Тобто, Мурат, ані спростував, ані підтвердив розлучення з Лілією.

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Як відомо, чутки про розрив подружжя з'явилися більше тижня тому. Його дружина Лілія (вже Налчаджиоглу) видалила усі спільні фото з ним, у тому числі й з їхнього весілля, яке відбулося на початку червня цього року у Конча-Заспі. Втім, на сторінці її чоловіка такі фотографії залишилися. До того ж Лілія відписалася від Мурата у соцмережах. Спочатку деякі шанувальники запідозрили пару у тому, що вони таким чином намагаються привернути увагу до свого життя — з тим, щоб потім урочисто «помиритися» і підняти продажі продукції Мурата. Але, схоже, справа і справді серйозна.

Нагадаємо, що відомий кулінар Євген Клопотенко ввів фоловерів в оману, публікуючи у соцмережі весільні фото, на яких він разом з популярною співачкою та волонтеркою Вікторією Родко. Пізніше з`ясувалося, що то були фотографії, зроблені під час зйомок кліпу.

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Фото зі сторінки Мурата Налчаджиоглу

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