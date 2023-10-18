Знову не склалося: ширяться чутки про розлучення колишнього чоловіка Ані Лорак

Колишній чоловік зрадниці Ані Лорак турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, який чотири місяці одружився з українською візажисткою Лілією, знову може стати холостяком. У мережі ширяться чутки про розлучення пари.

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Причиною став несподіваний вчинок Лілії. Вона видалила із соціальних мереж усі спільні фото з Муратом, відписалася від нього і інстаграмі, не залишила про нього жодної згадки у профілі. Також вона прибрала інформацію про те, що є дружиною Мурата. Свій вчинок жінка не коментує.

Судячи із соцмереж обох, Мурат зараз перебуває бед дружини в Туреччині. Там він показався в лікарні. Проте, що сталося не повідомляє. У нього на сторінці залишилися спільні світлини з Лілією, а також зазначений статус, що він одружений.

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Нагадаємо, Мурат та Лілія разом майже чотири роки. У липні цього року вони зіграли весілля в Києві. Разом вони багато подорожували, проводили час з дітьми — донькою Лілії та донькою Мурата Софією від Ані Лорак.

Раніше «ФАКТИ» писали про несподіване розлучення Василя Вірастюка, який тепер ділить майно з колишньою дружиною.

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