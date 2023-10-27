Кому — кар’єра, кому — кохання, а кому — гроші: які три знаки зодіаку можуть сьогодні розбагатіти

П'ятниця, 27 жовтня, день Коня-Бризколюба, має позитивну енергетику й повинен принести багатьом людям успіх.

Щоправда, кожен може розраховувати на свою життєву сферу: одні зможуть зробити кар'єрний ривок, інші — отримати пропозицію руки і серця, треті — розбагатіти, пише з посиланням на астрологів сайт ТСН.ua.

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Щодо багатства, то фахівці впевнені, що гроші, коштовності та прибуткові сертифікати сьогодні повинні з'явитися у представників трьох знаків зодіаку.

Рак

Раки — за всієї властивої їм скромності — дуже люблять золото, і сьогодні можуть розраховувати на те, що їхня колекція прикрас поповниться новим екземпляром. Найімовірніше, це буде подарунок від близької людини, яка, знаючи їхній смак, зможе їм догодити.

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Діва

Діви дуже люблять гроші — вони дозволяють їм забезпечувати себе комфортом, без якого представники знака — на їхню думку — не можуть повноцінно існувати. Сьогодні їм вдасться поповнити свої фінансові запаси, які — треба віддати їм належне — рідко вичерпуються, отримавши солідну суму за зроблену раніше роботу.

Скорпіон

Скорпіонам вдасться заробити винятково завдяки їхньому розуму та креативності. Зірки не виключають, що їм вдасться запропонувати начальству новий перспективний проєкт, який дуже швидко виправдає себе, принісши прибуток як компанії, в якій працюють представники знаку, так і їм самим.

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До кінця жовтня вже залишилось кілька днів, але й за цей час три знаки зодіаку можуть отримати неочікувані прибутки. Про кого йдеться, читайте в нашому гороскопі.

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