У Норвегії посилюють умови програми допомоги біженцям Вз України

Норвегія, куди щотижня прибуває близько 1000 українців, хоче змінити умови програми допомоги біженцям з України.

«За останні вісім тижнів їх прибуло сюди більше, ніж до решти північних країн разом узятих», — пояснює міністр юстиції Норвегії. В офіційній заяві Емілі Мель, пише польське видання Wiadomosci, повідомила про раптове збільшення — після літа — кількості біженців з України. За її словами, це нова ситуація, яка чинить «на нас тиск» і на яку «ми повинні уважно подивитися».

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З початку війни до Норвегії прибуло понад 65 000 біженців з України. Лише цього року прибули 29 000. Наразі до країни прибуває більше українців, ніж до всіх північних країн разом узятих. Тому шукачі притулку стикаються з набагато довшим перебуванням у приймальних центрах або з альтернативним житлом набагато нижчого рівня, ніж те, яке біженці отримували до цього часу.

Місцеві органи влади — не лише ті, що мають центри прийому — мають проблеми з пошуком більшої кількості житла, організацією мовних курсів, тренінгів та всіх послуг для іноземців. Саме тому уряд пропонує посилити умови програми допомоги: українцям, які закінчили середню школу, має бути забезпечено щонайменше 15 годин професійно-технічних занять на тиждень. Після зміни законодавства муніципалітети також зможуть відмовляти у подальшій підтримці тим, хто вже має роботу або отримав пропозицію про працевлаштування.

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«Ми очікуємо, що більшість українських біженців швидко знайдуть роботу, таким чином забезпечивши себе засобами до існування і зробивши внесок у місцеву громаду», — пояснює міністр праці та соціальних справ Норвегії Тон'є Бренна.

До кінця жовтня Імміграційна служба Норвегії має намір створити від 2 000 до 3 000 додаткових місць у центрах прийому біженців.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час інтеграційної програми українці в Норвегії можуть отримувати близько 1400 євро на місяць. За допомогою цих коштів вони самостійно сплачують за житло та комунальні послуги. Також Норвегія виплачує 1500 євро на повернення додому та облаштування на перший час.

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