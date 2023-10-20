Щотижня понад 1000 людей: Норвегія намагається впоратися зі збільшенням кількості біженців з України

З початку російського вторгнення понад 63 000 українських біженців шукають притулку в Норвегії, що створило безпрецедентний виклик для національної системи обробки та розселення біженців, повідомляє портал Life In Norway. У нещодавньому прес-релізі Директорат імміграції Норвегії (UDI) визнав необхідність збільшення потужностей з прийому біженців майже на 3 000 місць у зв'язку зі зростаючою кількістю прибулих з України. Примітно, що за останній місяць спостерігався значний сплеск прибуття: щотижня прибувалє понад 1 000 переміщених українців. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія автоматично продовжила на рік посвідку на проживання для українців, які оформили в країні тимчасовий захист.

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Вважається, що дві третини цих біженців прибули безпосередньо з України, тоді як близько третини перебували в іншій європейській країні до того, як попрямували до Норвегії.

«Норвегія є країною Північної Європи з найбільшою кількістю прибулих з України. За останні чотири тижні близько 60% усіх українців, які прибули до Скандинавського регіону, обрали Норвегію своїм пунктом призначення», — заявив Фроде Форфанг, директор Інституту імміграції (UDI).

Нинішня ситуація означає, що Національний центр прибуття в м. Роде працює на повну потужність.

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«У зв'язку зі збільшенням кількості прибулих ми незабаром створимо від 2 500 до 3 000 додаткових місць. Буде створено кілька нових пунктів тимчасового розміщення, і ми відкладемо плани закриття деяких існуючих пунктів тимчасового розміщення. Може виникнути подальша потреба у швидкому збільшенні кількості місць, якщо прибуття біженців продовжуватиметься такими ж темпами», — пояснив Форфанг.

За словами місцевих посадовців, враховуючи зростання кількості прибулих, «темпи розселення повинні бути ще більш прискорені, щоб більше людей не затримувалися в центрах тимчасового розміщення біженців». За попередніми оцінками Національного комітету з питань прийому та розселення біженців, у 2024 році необхідно розселити 35 000 біженців, але ця цифра може коливатися залежно від майбутніх прибульців.

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«Це безпрецедентний випадок для Норвегії — розселити таку кількість біженців за такий короткий час» — кажуть посадовці.

Перехід до працевлаштування є ключовим для великої кількості українців, які прибули у 2022 та першій половині 2023 року, багато з яких наразі беруть участь у вступних програмах. Значна кількість завершить ці програми наступної осені і, як очікується, зможе знайти роботу.

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«ФАКТИ» повідомляли, що у Норвегії заявили, що виплачуватимуть грошову допомогу біженцям з України, які вирішать повернутися на батьківщину.

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