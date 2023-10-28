Зазвичай вихідні — такі, як субота, 28 жовтня, день Веселої Вівці — настроюють на позитивний лад і додають наснаги присвятити час потрібним для дому речам. У той же час нинішні вихідні — дні кардинально протилежної енергетики, що скоріше добре, ніж погано.

РЕКЛАМА

Як вважають фахівці сайту «ТСН», протягом всього двох днів можна буде випробувати цілу гаму відчуттів — від нервового збудження до повного спокою та розслаблення.

Так, нинішню суботу астрологи вважають днем випробувань на міцність, які можуть пройти далеко не всі люди. Вони полягатимуть у тому, що величезний потік енергії допоможе досягти успіху лише тим, хто зможе його приборкати. Справа, за яку ми візьмемося в цей час (найімовірніше, вона виявиться господарсько-побутовою), просуватиметься начебто сама собою — може навіть скластися враження, що хтось нам у цьому допомагає. Головне, зосередитися не на результаті, а на процесі — тільки так можна буде зробити все якісно та вчасно.

А же наступний день, неділя, 29 жовтня, стане днем день кришталево чистої та потужної енергії, яку незважаючи на її велику кількість, необхідно витрачати розумно та економно. Найкраще він підходить для відпочинку та релаксації, ну, а ті, хто зовсім не в змозі сидіти склавши руки, можуть зайнятися інтелектуальною діяльністю.

РЕКЛАМА

В цілому на вихідних пощастить представникам трьох зодіакальних сузір'їв.

Овен

Овнам додатковий — неодмінно позитивний — заряд енергії дасть мистецтво, з яким вони, на жаль, не так часто стикаються: зірки наполегливо радять їм вирушати до театру — як опери, так і драматичного, — відвідувати художні виставки та музеї. До речі, велика ймовірність, що саме на одному з таких заходів вони матимуть змогу зустріти свою другу половинку. Зрозуміло, це стосується лише тих представників знаку, хто досі не влаштував своє особисте життя.

РЕКЛАМА

Діва

Дівам, які ризикують рідко, але все-таки — з незмінно хорошим результатом, цими вихідними зірки наполегливо рекомендують випробувати долю за допомогою ризику. Чому б їм, наприклад, не придбати лотерейний квиток: незважаючи на невисоку вартість, він може принести представникам знаку цілком пристойний прибуток, який вони зможуть витратити на власний розсуд. Таким чином, вони зможуть здійснити свою давню мрію, що саме собою має величезне значення.

Стрілець

Стрільці отримають довгоочікувану можливість змінити своє життя на краще, розпочавши його з чистого аркуша. «Перезавантаження» у кожного з представників знаку відбуватиметься по-своєму, загального правила тут немає і бути не може, але загалом буде одне: якість їхнього існування зростатиме буквально на очах. Головне, за притаманною їм звичкою, не втручатися у справи долі, допомагаючи їй впоратися з цим завданням, а віддатися «волі хвиль»: Всесвіт приготував для них такий подарунок, про який вони самі не можуть і підозрювати.

РЕКЛАМА

Варто зазначити, що сьогодні, 28 жовтня, о 23.15 за Київським часом відбудеться місячне затемнення. Тому сьогодні астрологиня Марина Скаді рекомендує заощаджувати ресурси, як фізичні, так і фінансові, а також зважувати всі за й проти перед виконанням якихось дій.

Фото Pixabay

83

Читайте нас у Facebook та Instagram