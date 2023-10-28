День місячного затемнення — останню субота місяця, 28 жовтня, — астрологи називають часом, коли інтуїція практично на нулі — для вирішення питань необхідно застосовувати логіку. Адже сьогодні Сонце затьмарить Місяць.

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Овен

Вплив негативних тенденцій дається взнаки, але ви справляєтеся з усіма труднощами. Вдається порозумітися з різними людьми, у тому числі з тими, хто зовсім на вас не схожий або нещодавно підтримував ваших супротивників. Можливе відновлення співпраці з колишніми діловими партнерами, стверджує ukr.media.

Сприятливий день для оформлення документів та контактів із державними організаціями. Добре складаються у Овнів ділові поїздки. Дещо гірша справа з відпочинком: не всім представникам знаку вдається розслабитися і хоча б на якийсь час викинути з голови робочі турботи.

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Телець

Вдалим та плідним буде початок дня. У цей час у Тельців добре проходять ділові переговори, завдяки союзникам ви швидко вирішуєте складні питання. Не виключено грошових надходжень чи угод, які незабаром принесуть прибуток.

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Пізніше ділова активність піде на спад, а події розвиватимуться повільніше, ніж вам хотілося б. Запасіться терпінням, намагайтеся не дратуватися через дрібниці. Можливі розбіжності з колегами та й суперечки з близькими не виключені. На щастя, в обох випадках вдасться швидко відновити мир та порозуміння.

Близнюки

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Чудовий день, який напевно подарує чимало приємних сюрпризів. Ви чудово справляєтеся зі складними справами, творчо підходите до вирішення завдань, що поставили інших у глухий кут, і досягаєте успіху. Хтось може позаздрити вашим перемогам, але навряд чи спробує завадити вам.

Будь-яка співпраця, початок якої започаткує цей день, буде плідною. Однак, Близнюкам найкраще поєднувати зусилля з людьми, у яких можна чогось навчитися, запозичити корисний досвід. Інформація, отримана цього дня, незабаром стане вам у пригоді.

Рак

Впоратися з робочими завданнями буде простіше, якщо ви не змішуватимете професійні та особисті інтереси, зосередитеся на тому, що корисно для справи. Ракам може здатися, що колеги та ділові партнери спеціально провокують вас, грають на ваших почуттях; але це не повинно відволікати вас від поставленої мети.

Намагайтеся не сумувати, навіть якщо не все йде так, як хотілося б. Ви безсумнівно знайдете спосіб не лише власний настрій покращити, а й близьких порадувати. Вирішення важливих фінансових питань краще відкласти до другої половини дня; те саме стосується угод та покупок.

Лев

Все вийде, якщо ви, по-перше, не нервуватимете через дрібниці, а по-друге, прислухатиметеся до своєї інтуїції і керуватиметеся її підказками. Багатьом Левам доведеться внести корективи до планів, які вони будували раніше, але засмучуватися з цього приводу не варто: зміни підуть на користь.

Можливе отримання інформації, завдяки якій ви приймете правильні рішення, уникнете помилок і втрат. Друга половина дня підходить для сімейних заходів; спілкування з близькими приносить багато радості.

Діва

Сприятливий день для пошуку союзників та партнерів, початку співпраці. Ви успішно вирішите завдання, з якими інші не впоралися, зможете зміцнити свої професійні позиції. Можливі грошові надходження, не виключене і кар'єрне зростання; проте ні те, ні інше не буде подарунком долі — доведеться попрацювати, докласти зусиль.

Багато Дів зможуть довести до кінця справи, розпочаті раніше, завершити роботу над проєктами, які забрали багато сил. Це може стати приводом для імпровізованої вечірки чи домашнього свята, ви чудово проведете час та порадуєте близьких.

Терези

Зберігайте спокій, хоч би що відбувалося. Навколо можуть панувати суєта і плутанина, а вам краще дотримуватися раніше складеного плану дій, чітко розуміти, що і навіщо ви робите, не піддаватися впливу збоку. У Терезів можливі фінансові втрати, але нервувати через них не варто: незабаром ви отримаєте значну суму.

Намагайтеся уникати конфліктів, не дозволяйте дрібним суперечкам перетворитися на обмін докорами та претензіями. Вам доведеться не тільки свої почуття тримати під контролем, але й іншим допомагати впоратися із негативними емоціями.

Скорпіон

Вдалий день. Ви багато чого досягнете, якщо не відкладатимете справи і приступите до реалізації сміливих задумів. Можуть з'явитися нові завдання та плани, багатьом Скорпіонам доведеться працювати більше, ніж зазвичай. Але скаржитися представники знака не стануть, адже нагорода буде щедрою, і вони чудово це розуміють.

Можливі цікаві знайомства, зустрічі із незвичайними людьми. Ви справляєте гарне враження на всіх, з ким маєте справу, швидко знаходите спільну мову з тими, з ким бачитеся вперше. Приємні звістки, отримані в другій половині дня, піднімуть настрій.

Стрілець

Сприятливий день для ділового спілкування, зустрічей із потенційними партнерами і можливими роботодавцями, початку співпраці. Імовірне отримання підтримки від людей, яких ви раніше не вважали союзниками; навіть недавні суперники можуть стати на ваш бік. Можливі невеликі, але дуже своєчасні грошові надходження.

Часом важко відокремити ділові стосунки від особистих, не дивно, що цього дня починаються службові романи. Нові захоплення подарують Стрільцям позитивні емоції, але навряд чи зіграють важливу роль у їхньому житті.

Козоріг

Козороги мають чимало справ і турбот, але у вас достатньо сил і енергії, щоб з усім впоратися. Багато питань, пов'язаних з організацією роботи, оформленням документів, отриманням необхідних дозволів, вдається вирішити набагато швидше, ніж ви очікували, і це дуже тішить.

У другій половині дня з'являться нові ідеї, а невдовзі ви зустрінете людей, які допоможуть у реалізації задумів. Ви зможете допомогти друзям та близьким, дасте відмінні поради, підкажете, як краще підійти до незвичайної та складної справи. Імовірні подарунки та приємні сюрпризи, гарні новини.

Водолій

Непростий день. Для отримання потрібних результатів доведеться, по-перше, попрацювати, а по-друге, вдатися до методів, які здаються ризикованими. Однак вам щастить, так що вам не доведеться шкодувати про свої починання. Можливе отримання підтримки від старих знайомих, не виключені привабливі ділові пропозиції.

На роботі у Водоліїв не виключені суперечки, розбіжності з колегами та керівництвом. А ось вдома ви із задоволенням проводите час, оскільки чудово ладнаєте з близькими, радієте несподіваним візитам друзів.

Риби

Дуже сприятлива перша половина дня. Це час вдалих збігів, цікавих справ, зустрічей із незвичайними людьми. Ви легко здобуваєте симпатію оточуючих, нові знайомі можуть стати вашими союзниками, надійними діловими партнерами.

День підходить Рибам для початку роботи над проєктами, які потребують творчого підходу. Ви даєте волю фантазії, а вона підказує, як краще вирішити питання, які поставили оточуючих у глухий кут. Можливі грошові надходження, цінні подарунки та інші приємні несподіванки.

Також варто нагадати, що за Східним гороскопом 28 жовтня — день Веселої Вівці (Кози).

Вівця — великодушна і суперечлива істота. Вона може бути не надто «зручною» для спілкування, але водночас доброзичливою; проявляти практичність, але мати дитячі риси; бути розумною, але довіряти іншим. Характер Вівці складний і багатогранний, як мозаїка суперечностей.

Іноді Овечка любить набалакати зайвого, але також може швидко «розрулити» ситуацію завдяки притаманному їй почуттю гумору. Вівця не терпить відчуття незадоволення і наполегливо працює, щоб стати самодостатньою, особливо на матеріальному рівні. Вона цінує фінансову стабільність і готова прикласти зусилля, щоб досягти успіху у справах і кар'єрі.

Люди, які народилися в день Веселої Вівці, можуть стати фермерами або займатися політикою, але у другому випадку їхня кар'єра буде короткотривалою через обмежену здатність до довгострокового планування. Крім того, надмірна довірливість не завжди є перевагою у політичному світі.

«Сьогодні рекомендується зафіксувати свої думки на папері. Це можуть бути будь-які ідеї: плани, список покупок, цікаві логічні висновки або навіть вірші. Завтра ці записи можуть стати цікавим матеріалом для перечитування. Зберігайте свої думки і ідеї, бо вони можуть призвести до цікавих відкриттів та інсайтів», — радять знавці Східної астрології.

Нагадаємо, раніше астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова) розповіла, для кого листопад обіцяє бути набагато цікавішим і позитивнішим, ніж жовтень.

Фото з відкритих джерел

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