Підвищення пенсій в Україні: кому з Нового року гарантовано збільшать виплати на 160 гривень

За два місяці, 1 січня 2024-го року, має відбутися чергове підвищення виплат. Втім, воно торкнеться не всіх, а лише трьох категорій пенсіонерів, пишуть «ФАКТИ».

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Зокрема, йдеться про громадян, які виконали норму за стажем (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) та досягли 65-річчя. За законом, пенсія таких українців має становити не менше 40% мінімальної зарплати. А оскільки мінімальна зарплатня з 1 січня має збільшиться з 6 700 до 7 100 грн, то, відповідно, і гарантований розмір пенсії для таких українців збільшиться з 2 680 до 2 840 грн. Тобто сума виплат для них зросте на 160 гривень — невелика, але доречна надбавка.



У той же час більше за всіх від підвищення виграють українці з максимальними пенсіями. Наразі вони отримують 20 930 грн, а з 1 січня їхні пенсії збільшаться до 23 610 грн, тобто виростуть на 2 680 грн.

Також надбавку отримають й українці із мінімальними пенсіями: їхні виплати збільшаться з 2 093 до 2 361 грн.

Зазначимо, що згідно даних ПФУ, середня пенсія в Україні складає 5 350,33 грн (або 146 доларів). Наразі такий рівень пенсії або вище одержують трохи більше третини всіх пенсіонерів — 3,57 мільйона осіб. При цьому найвища середня пенсія — 7 219 грн — у Києві.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з пенсіонерів має право отримувати додатково до пенсії 209 грн щомісяця.

Фото Pixabay

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