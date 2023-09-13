Доплата за надстаж: хто з пенсіонерів має право отримувати додатково до пенсії 209 грн

Українці, які під час своєї трудової діяльністі працювали офіційно, встигли накопичити понаднормовий стаж, тепер можуть його «конвертувати» у гривні — тобто, отримати доплату до пенсії.

Від чого залежить доплата до пенсії за понаднормовий стаж і за яких умов проводиться перерахунок пенсій для осіб, які продовжують працювати, розповіла заступниця начальника ГУ Пенсійного фонду України у Вінницькій області Лариса Дика.

За її словами, за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1%, але не більш як на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Наразі розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність становить 2093 грн. Отже, максимальний розмір доплати — 20,93 грн.

Водночас якщо у пенсіонера понад обов’язкову норму страхового стажу є ще 10 років «у запасі», то його доплата становитиме вже 209,30 грн.

Також варто зазначити, що право на доплату за понаднормовий стаж пенсіонери мають після звільнення з роботи. Якщо ж пенсіонер продовжує працювати, йому перераховуватимуть виплати кожні два роки.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам провадиться з урахуванням стажу після попереднього призначення (перерахунку) пенсії або з урахуванням стажу та заробітної плати після попереднього призначення (перерахунку) пенсії.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають статус учасника бойових дій, мають отримувати доплату до пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для людей, які втратили працездатність.

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