Пробила чергове дно: MARUV повернулася до росії і неочікувано заспівала українською (аудіо)
Співачка-зрадниця MARUV (Анна Корсун), яка зараз виступає під новим псевдонімом Sharlotta Ututu, продовжує мовчати про війну і робити вигляд, що на її рідній Дніпропетровщині нічого не відбувається, що російський ворог не обстрілює ні Павлограді, ні Нікополь, ні інші міста області, і що в них не гинуть цивільні люди.
Крім того, співачка вирішили стати «новою лорак» і перебратися до росії. А там вона не придумала нічого більш оригінального, як почати співати українською з вкрапленнями церковнослов'янських слів.
Так, нещодавно зрадниця випустила альбом Love song з «піснями про любов». Одна з них виявилася україномовною — вочевидь, Корсун вирішила «хайпонути» на цікавості до всього українського.
Цю композицію з назвою For my baby співачка присвятила своєму сину, якого вона народила у 2022 році.
У ній вона співає про «чарівнії міста з райськими пташками».
Текст пісні For my baby привели на одному з фансайтів MARUV.
Закривай свої очі
Та біжи в обійми ночі
Там тебе чекає сон
З ним співаю в унісон
Там у володінні сна
Є чарівнії міста
Там небачені дива
Райські пташки там співа
В щасті хай будешь зростати
Благості всі будешь мати
Хай і тіло і душа
Квітнуть многіє літа
А як будеш міцно спати
Бу тебе охороняти
Ти рости, моє дитя
Ти для мене більше за життя
Азъ есмь душа з живи і рода
Азъ есмь сила воля свобода
Люди бога ведають сила народа
Азъ есмь душа з живи і рода
Нагадаємо, нещодавно з’ясувалося, що зрадниця MARUV знову з'явилася на російській музичній сцені. Про це свідчить низка факторів, які помітив блогер Богдан Беспалов. Так, виконавиця випустила трек і активно рекламує його в усіх соціальних мережах, зокрема на російській платформі «Вконтакте», заблокованій на території України.
Також зазначимо, що до рф втік ще один одіозний персонаж — продюсер юрій бардаш.380