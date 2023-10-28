Пробила чергове дно: MARUV повернулася до росії і неочікувано заспівала українською (аудіо)

Співачка-зрадниця MARUV (Анна Корсун), яка зараз виступає під новим псевдонімом Sharlotta Ututu, продовжує мовчати про війну і робити вигляд, що на її рідній Дніпропетровщині нічого не відбувається, що російський ворог не обстрілює ні Павлограді, ні Нікополь, ні інші міста області, і що в них не гинуть цивільні люди.

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Крім того, співачка вирішили стати «новою лорак» і перебратися до росії. А там вона не придумала нічого більш оригінального, як почати співати українською з вкрапленнями церковнослов'янських слів.

Так, нещодавно зрадниця випустила альбом Love song з «піснями про любов». Одна з них виявилася україномовною — вочевидь, Корсун вирішила «хайпонути» на цікавості до всього українського.

Цю композицію з назвою For my baby співачка присвятила своєму сину, якого вона народила у 2022 році.

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У ній вона співає про «чарівнії міста з райськими пташками».

Текст пісні For my baby привели на одному з фансайтів MARUV.

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Закривай свої очі

Та біжи в обійми ночі

Там тебе чекає сон

З ним співаю в унісон

Там у володінні сна

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Є чарівнії міста

Там небачені дива

Райські пташки там співа

В щасті хай будешь зростати

Благості всі будешь мати

Хай і тіло і душа

Квітнуть многіє літа

А як будеш міцно спати

Бу тебе охороняти

Ти рости, моє дитя

Ти для мене більше за життя

Азъ есмь душа з живи і рода

Азъ есмь сила воля свобода

Люди бога ведають сила народа

Азъ есмь душа з живи і рода

Нагадаємо, нещодавно з’ясувалося, що зрадниця MARUV знову з'явилася на російській музичній сцені. Про це свідчить низка факторів, які помітив блогер Богдан Беспалов. Так, виконавиця випустила трек і активно рекламує його в усіх соціальних мережах, зокрема на російській платформі «Вконтакте», заблокованій на території України.

Також зазначимо, що до рф втік ще один одіозний персонаж — продюсер юрій бардаш.

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