Тіна Кароль відмовила Wellboy: артист розповів про свій розвиток після втечі до рф скандального продюсера Бардаша

Виконавець хіта «Гуси» Wellboy (Антон Вельбой), який брав участь у національному відборі на «Євробачення-2022», розповів про свій розвиток після втечі скандального продюсера Юрія Бардаша до росії. Він підтримав так звану «спецоперацію» і нелегально залишив країну.

В інтерв'ю «Суспільному» Антон розповів, що тепер він став вільним та обіцяє шанувальникам більше музики. Обов'язки продюсера поки що виконує саундпродюсер Євген Тріплов.

З початку російського вторгнення Wellboy випустив першу пісню — «Ворогів на ножі». Каже, на написання цієї композиції його надихнули останні події в Україні, зокрема в його рідному місті Охтирка. Антон виступав там у зруйнованому Будинку культури.

«Коли я був у Києві та дивився всі ці страшні фотографії з Бучі, Ірпеня — у мене друг живе в Ірпені, його квартира та автомобіль теж постраждали, — був шокований. Але коли ти дивишся в інтернеті, у тебе складається одне враження. Так, це боляче і тобі погано, але коли ти приїжджаєш у своє рідне місто і там бачиш свій Будинок культури, в який ти ходив все дитинство, коли твої знайомі гинуть із сусідніх сіл, — то страшно. Щось клацає у тебе в голові, і ти ніби одразу дорослішаєш і починаєш розуміти більше речей про людське життя», — сказав Антон.

Він бере участь у благодійних акціях у Європі. На одному з концертів в Іспанії він зустрівся з Тіною Кароль та запропонував їй попрацювати разом. Але співачка відмовила.

«Ми бачилися з Тіною в Мадриді вже після історії з Бардашем. Ми з нею поспілкувалися, вона мене підтримала, сказала, що це лише початок, і все в мене вийде. Ми ж класно із нею попрацювали на проекті „Молода кров“ свого часу, записали спільну пісню. Хотілося б мені з нею спільний кліп, увійти з нею у кадр — але вона поки що не хоче», — розповів Антон в інтерв'ю «Суспільному».

Нагадаємо, Wellboy став переможцем премії YUNA-2022 у номінації «Відкриття року».

Фото instagram.com/a.wellboy

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