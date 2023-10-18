Ракета прилетіла до лікарні у Секторі Газа: сотні загиблих та протести з погромами по всьому світу (відео)

У Секторі Газа, мешканців якого влада Ізраїлю закликала евакуюватися, анонсуючи наземну операцію, ракета поцілила у лікарню — загинули сотні людей.

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Як повідомляє ВВС, за попередніми даними, у баптистській лікарні Аль-Ахлі, розташованій у центральній частині Сектора Газа, загинули близько 500 людей. Палестинці стверджують, що це був ізраїльський авіаудар, а ізраїльтяни, які заявили, що розслідують причини вибуху, покладають відповідальність на палестинське угруповання «Ісламський джихад». За версією ізраїльських військових, до лікарні прилетіла несправна ракета або кілька ракет, випущених у бік Ізраїлю.

У мережі вже з'явилися відео, на яких, як стверджується, показано запуск ракети та момент її прильоту у лікарню.

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На кадрах зафіксовано, що внизу приблизно під траєкторією ракет лунає потужний вибух.

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Після вибуху в лікарні Йорданія скасувала саміт президента США з президентом Єгипту, головою Палестинської автономії та королем Йорданії. Очікується, що Джозеф Байден сьогодні зустрінеться в Ізраїлі із керівництвом країни.

Ізраїльський прем'єр Біньямін Нітаньяху поклав провину за вибух у лікарні на «варваів-терористів» і відкинув звинувачення у тому, що ракета була запущена Армією оборони Ізраїлю.

Тим часом у багатьох країнах світу відбулися масові акції протесту, зокрема в Йорданії, Лівані, а також на Західному березі річки Йордан.

У Йорданії було зроблено спробу підпалу посольства Ізраїлю.

У столиці Лівану відбулися сутички з поліцією біля будівель посольств США та Франції, а в Туреччині — біля ізраїльського посольства. Також у Стамбулі розгромили «МакДональдс».

Раніше офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус заявив, що ЦАХАЛ офіційно підтверджує, що хамасівці вбивали та обезголовлювали єврейських дітей.

Фото — скріншот

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