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Друга фаза війни: Ізраїль проводить обмежену наземну операцію у секторі Газа

17:44 29 жовтня 2023
ЦАХАЛ у секторі Газа

Вночі 29 жовтня Армія оборони Ізраїлю ввела додаткові сухопутні підрозділи у сектор Газа. Напередодні ввечері у Тель-Авіві перед журналістами виступив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він заявив про початок наземної операції, яка стане другою фазою війни проти терористичної організації ХАМАС.

Нетаньягу зазначив, що її метою є повне знищення військового потенціалу ХАМАС, а також позбавлення ісламістів можливості зберігати владу. Він пообіцяв повернути додому заручників, яких 7 жовтня захопили терористи.

Ізраїльський прем'єр додав, що масовані повітряні атаки ЦАХАЛ, які регулярно завдавалися об'єктам ХАМАС, стали для ісламістів важким ударом, проте війна буде «довгою і важкою». «Ми знаходимося на її початку», — попередив Нетаньяху.

Вранці 29 жовтня на півночі сектора Газа сталося багато бойових сутичок між ізраїльськими солдатами та бойовиками ХАМАС. ЦАХАЛ стверджує, що терористів було знищено. Армія оборони Ізраїлю «зачищає квадрат за квадратом» сектору Газа.

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Тим часом тисячі палестинців увірвалися в другий за величиною центр розподілу гуманітарної допомоги в Дейр-ель-Балі, де зберігаються вантажі, які надала ООН. Наліт було здійснено 29 жовтня. Серед викрадених товарів — пшеничне борошно, інше продовольство та засоби гігієни.

Раніше повідомлялося, що ісламські бойовики продовжують атакувати військові бази США на Близькому Сході.

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