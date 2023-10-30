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«Це було чудово»: хто зцілив Дженніфер Еністон після розриву з Бредом Піттом

22:00 30 жовтня 2023
Дженніфер Еністон та Вінс Вон

Дженніфер Еністон, яка кілька років тому очолила рейтинг найкрасивіших жінок старше 40 років, і Бред Пітт були ідеальною парою Голлівуду, але їхній публічний розрив викликав серйозний стрес у актриси. Вона розповіла, що стосунки, які врятували її від минулих нещасть, були з Вінсом Воном, пише Geo News.

Пара познайомилася на зйомках серіалу «Розлучення по-американськи». Але, схоже, це була звичайна швидкоплинна інтрижка. Після закінчення зйомок зірки розлучилися. То ж їхній роман тривав від 2005-го до 2006 року.

У 2008 році зірка «Друзів» розповіла Vogue як миттєво зійшлася з ним.

«Я називаю Вінса своїм дефібрилятором. Він буквально повернув мене до життя. Моїм першим ковтком повітря був сміх! Це було чудово. Я люблю його, — сказала акторка. — Він був милим і веселим, і ідеально підходив для того часу, що ми провели разом. І мені це було потрібно. І все пішло своєю чергою».

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Зараз Вінс перебуває в союзі з Кайлою Вебер. У дуету двоє спільних дітей. Дженніфер, як повідомляється, поки самотня.

Раніше повідомлялося, що шанувальники Дженніфер Еністон обурені виглядом акторки в новому сезоні серіалу «Ранкове шоу».

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