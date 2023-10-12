Дженніфер Еністон повністю оголилася для найвідвертішої сцени у своїй кар’єрі

У новому сезоні популярного телесеріалу «Ранкове шоу», що виходить на Apple TV, 54-річна Дженніфер Еністон, яка поділилася своїми секретами підтримання відмінної фізичної форми, оголила все своє тіло для найгарячішої постільної сцени в кар'єрі. Її партнером у цьому епізоді став 52-річний Джон Гемм.

Нагадаємо, Еністон грає в серіалі телеведучу Алекс. За сценарієм вона бере інтерв'ю у мільярдера Пола Маркса в його особняку в Гемптоні. У підсумку пара опиняється разом у ліжку.

Якщо у Гемма досить великий досвід зйомок у подібних сценах (актор зіграв розпусного Дона Дрейпера в серіалі «Божевільні»), то Еністон вкрай рідко погоджується зніматися голою. І вже в усякому разі не в ліжку з чоловіком.

У фіналі другого сезону «Ранкового шоу» Дженніфер порадувала шанувальників короткою сценою в душі. Але це не йде ні в яке порівняння з третім сезоном.

so you wake up with jennifer aniston naked on top of you so what pic.twitter.com/SZJSJMOZSk October 11, 2023

До речі, шанувальники вже залишають захоплені коментарі в соцмережах. Вони пишуть, що тіло Еністон анітрохи не змінилося з 2006 року, коли актриса показала його в короткій сцені у фільмі «Розлучення по-американськи». Її партнером був Вінс Вон.

Актриса в захваті від своєї ролі в «Ранковому шоу». Вона вважає, що це одна з найкращих її робіт.

«Це одна з найважчих ролей, які мені доводилося грати. Я знала, що впораюся з цим завданням, але потім довелося вивільнити всі емоції, щоб створити складний образ цієї жінки. Усе її життя руйнується. Після деяких сцен у мене було відчуття, ніби з моєї спини щойно злетіла кришка каналізаційного люка», — зізналася Еністон в одному з інтерв'ю.

Дженніфер відома своєю стрункою фігурою і відкрито ділиться порадами та рекомендаціями, як залишатися у формі та бути здоровою.

Днями зірка розповіла: «Я п'ю багато води, щодня рухаюся, намагаюся їсти цільні, свіжі продукти і сплю якомога більше».

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Еністон у відвертій фотосесії поговорила про материнство.

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