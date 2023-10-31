Дмитро Дікусар розповів, як ставиться до Влада Ями, який втік з України

Відомий танцівник та хореограф Дмитро Дікусар, який вперше за довгий час дав про себе знати з фронту, розповів про те, чи готовий вийти знову на паркет та як ставиться до Влада Ями, який втік з України до США на початку російського вторгнення.

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Зараз військовослужбовець перебуває у відпустці та дав кілька коментарів телеканалам. Зокрема, ведуча Марічка Падалко поцікавилася, чи вийшов би Дікусар на один паркет з Ямою. Відповідь Дікусара була досить лаконічною.

«Я взагалі не згадую про Влада. У мене є люди, про яких я маю піклуватися і думати. Я вважаю, що треба витрачати свою увагу, час, фокус і енергію на людей, які цього гідні. Зараз навколо мене є люди, про яких мені приємно думати і про яких я думаю. Ви б не згадали — я б не згадав. Скажу так…», — сказав Дмитро.

В інтервʼю каналу ICTV він наголосив, що цивільні, усі, хто перебуває в тилу, мають жити своє життя, одружуватися, ходити в кафе, але не забувати про підтримку армії і про те, що все можна втратити в один момент.

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«Нам треба, щоб ви розуміли, що коли ви п"єте каву, хтось робить останній подих. Святкуйте весілля за мільйони, ніхто ваші гроші не рахує, але будьте добрі якусь певну частинку віддавати. Якусь суттєву допомогу, навіть організаційну. Відпочивайте, пийте каву, не плачте, допомагайте. Хочу, щоб всі включилися і почали працювати як на початку, бо зараз зменшилась допомога», — прокоментував Дікусар.

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Нагадаємо, Дмитро Дікусар в лавах ЗСУ захищає Україну від російських окупантів. Він не ділиться подробицями своєї служби, рідко виходить на звязок у соцмережах. Раніше розповідав, як потрапив під потужний обстріл.

Тим часом колега Дмитра Влад Яма з родиною перебуває в США. Його хейтять в мережі за «непосильну роботу» на пляжах та у спортзалах заради ЗСУ.

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Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

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