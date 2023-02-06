Владу Ямі дісталося від хейтерів за фото з Маямі: хореограф відповів

Відомого хореографа та учасника зіркових шоу Влада Яму, який у перший день війни з дружиною та сином виїхав до США, захейтили в мережі за фото на пляжі. Танцівник опублікував в Інстаграм світлину, на якій позує на пляжі в Маямі в образі рятівника Малібу. В дописі він закликав підписників взяти участь у благодійній акції на підтримку ЗСУ.

Яма пропонує придбати особливі лоти, серед яких — спільний прямий ефір, заняття з танців, онлайн тренування, постановка танцю, особиста зустріч та інше… Проте фоловери в коментарях обурюються тим, що Влад не повертається в Україну, більше того — хизується відпочинком на пляжі. Вони радять хореографу їхати до дому, та навіть відправляють на фронт.

Яма не став мовчати, та відповів на хейт в InstaStories.

«Кожен має право на свою думку, але я не бачу сенсу комусь щось доводити, є справи важливіші», — відповів хореограф.

На захист Влада Ями став український актор Тарас Цимбалюк. Він зазначив, що йому теж «прилітає» за те, що не пішов на фронт. Він вважає, що кожен має бути там, де найбільш ефективний та спільно наближати перемогу на усіх фронтах.

«Записатись в ряди «диванних філософів» — діло зовсім нехитре: сидиш собі і бездумно кнопаєш всяку х*єту в коментарях, не беручи до уваги, що ця людина робить більше, ніж тисяча подібних «розумників».

Докопалися, наприклад, до Влада Ями, котрий виїхав з родиною в США і мешкає в Маямі. Полили лайном, в кращих традиціях бездумної біомаси, а те скільки він там вже організував заходів на підтримку України і скільки грошей зібрав для ЗСУ — це мало кого цікавить… Дійсно, навіщо відомим українцям розповідати в штатах про війну у нашій країні і збирати мільйони гривень для наших воїнів? Краще хай зі своєю багатотисячною аудиторією стоїть на блокпості і мовчить. Так же воно логічніше?", — написав Тарас Цимбалюк.

Проте колега Ями Євген Кот також жаліється на бездумні коментарі диванних критиків. Але вважає пляжні фото не доречним.

«Я розумію тих, хто пишуть про виїзд деяких до морька, які теж там типу допомагають, і діло тут не в тому, що він має бути в окопі, а в тому чому іншим не можна так? Бути на пляжику та інколи взяти участь у заході… тим паче, почати це робити після того, як ситуація трішки з деокупацією почалась рухатись. Багато інших медійних чоловіків могли з"ї.тись, але не зробили цього!», — пише Кот.

Він вважає, що медійні люди мають бути прикладом для інших, основою для підняття нацыонального духу.

«А не тікати, потім з’являтись в інформаційному просторі через пів року, і типу, ой я тут майстер класи даю… соромно! Совість повинна бути чистою перед тими людьми які сидять в окопах…», — додав Євген.

Наразі Кот залишається в Україні та допомагає ЗСУ. А хореограф Дмитро Дікусар вступив до лав ЗСУ та захищає країну зі зброєю в руках.

Раніше від хейтерів також діставалося шоумену Потапу, який під час війни опинився за кордоном та довго не повертався.

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