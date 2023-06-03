«Вперше за рік обійняв рідних»: Дмитро Дікусар розповів про коротку відпустку

Хореограф та танцівник Дмитро Дікусар, який служить в ЗСУ, вперше за довгий час дав про себе знати та розповів, що мав коротку відпустку. Він опублікував в інстаграмі фото та розповів, що поза службою почувався трохи дискомфортно.

«Нещодавно мав звільнення на певний час. Вперше за рік обійняв рідних і подякував Богу за це. Відверто, на гражданці почувався дискомфортно. Повернувся на службу. Живіть, радійте життю любі українці, але не забувайте, яку ціну за це заплатили і платять ті, хто цінує ваше життя більше за своє. І дякую, що невтомно допомагаєте Збройним Силам! Без вас, любі, ми би не дочекались обіцяного озброєння! А тим, хто наживається на цій кривавій війні, хочу побажати встигнути витратити все… Україна є і буде вільною! Всіх обійняв!» — написав Дікусар та показав, як зараз виглядає.

Нагадаємо, Дмитро вже понад рік захищає Україну від російських окупантів в лавах ЗСУ. Розповідав, що він дивом вижив під час обстрілу позицій, де він перебував. Нещадавно стало відомо, що хореограф потрапив до лікарні з ангіною.

Зараз Дікусар знову повернувся на фронт. Він розповів, що його мотивує його в боротьбі з окупантами.

Також «ФАКТИ» писали про те, що відомий телеведучий Даніель Салем також захищає Україну в лавах ЗСУ.

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