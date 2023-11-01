Помер відомий спортивний журналіст Артем Франков

Не стало одного із найвідоміших спортивних журналістів України Артема Франкова. Йому було 53 роки. Раніше помер легендарний спортивний журналіст Валерій Мирський.

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«Дорогі друзі, з великим жалем та скорботою змушені повідомити, що сьогодні, 31 жовтня, о 22:40, Артем Вадимович помер. Вічна пам'ять…» — написав офіційний Telegram-канал Артема Франкова.

Кілька днів тому Артем переніс інсульт. Другий за останні роки. Перебував у реанімації. Не видряпався. Прощавай, колего та приятелю. З тобою ніколи не було нудно і не цікаво…

До речі, якось, відповідаючи в одному з інтерв'ю на запитання, чому він працює у спортивній журналістиці, Франков згадав старий анекдот: «Ви були комсомолкою, круглою відмінницею — зараз валютна повія. Як так вийшло?» — «Та просто пощастило!». З гумором був Артем Вадимович.

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Майбутній головний редактор «Футболу», який очолював популярне видання у 1997—2022 роках (після повномасштабного вторгнення росії він продовжив опікуватися журналом, який виходив в електронному форматі під назвою «Футбол-війна»), народився та виріс у Харкові. Він закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету та Харківську військову інженерну радіотехнічну академію ППО імені Говорова.

Після переїзду до столиці Артем Франков деякий час працював заступником головного редактора «Теленєдєлі», а потім все життя присвятив «Футболу».

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А ще заслужений журналіст України, який свого часу коментував футбольні матчі на телебаченні, написав цілу низку книг — «Лобановський. Післямова» (у співавторстві з Дмитром Харитоновим), «Футбол по-українськи», 9-томник «World Cups. Усі чемпіонати світу з футболу» (у співавторстві з Борисом Талиновським та Олександром Фрішком), «Зірки світового футболу» (у співавторстві з Борисом Талиновським та Олександром Фрішком), 7-томник «Чемпіонати Європи» (у співавторстві з Борисом Талиновським та Євгеном Панкратовим), «Футбол по центру. Круїфф, Пушкаш та інші, які змінили гру» (у співавторстві з Борисом Талиновським), «Байки хохла та москаля» (у співавторстві з Ігорем Рабінером).

Артем Франков та Валерій Лобановський

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У Артема Франкова залишилися дружина та четверо дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер відомий спортивний журналіст Олександр Журахівський.

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