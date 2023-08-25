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Спорт

Помер легендарний спортивний журналіст Валерій Мирський

13:55 25 серпня 2023
Валерій Мирський

На 85-му році після тривалої хвороби помер легендарний український спортивний журналіст Валерій Мирський. Нагадаємо, раніше помер відомий телевізійний спортивний журналіст Олександр Журахівський.

Валерій Ісайович народився наприкінці 1938 року в Києві, закінчив факультет журналістики Ленінградського університету. Працював завідувачем відділу спорту в газеті «Правда України», також його сміливі публікації, які викликали ажіотаж серед читачів, публікувалися у таких виданнях, як «Прапор комунізму», «Молода гвардія», «Вечірній Київ», «Комсомольское знамя», «Спортивна газета». Також у 1995-му став першим головним редактором відомої газети «Команда», яка була на провідних ролях у світі української спортивної преси протягом наступних 25 років, а у флагмані українського футболу, київському «Динамо», обіймав різні посади загалом упродовж дев'яти років.

Крім журналістики, Валерій Мирський також під час горбачовської перебудови написав та поставив на сцені п'єсу про футбол спільно з легендарним тренером Олегом Базилевичем, а в 2007-му вийшов чотирисерійний документальний фільм «Галактика «Динамо», автором сценарію якого був Валерій Ісаєвич.

Мирський умів не лише нестандартно писати про футбол, а й любив виходити сам на футбольне поле. Зокрема, він був учасником матчу між командами спортивних журналістів та артистів, який зібрав 13 вересня 1992 року на трибунах Республіканського стадіону в Києві 100 тисяч глядачів.

Додамо, що у Валерія Ісайовича залишилася дружина Валентина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий радянський спортивний коментатор Володимир Писаревський.

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