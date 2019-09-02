25.05 / 25.31 27.48 / 27.89
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Умер известный спортивный журналист Александр Жураховский (фото)

20:07 2 сентября 2019 761
Умер известный спортивный журналист Александр Жураховский (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

На 53-м году жизни скончался известный украинский спортивный журналист Александр Жураховский. Печальную новость сообщил на своей странице в Facebook его коллега Руслан Свирин, работающий на ТРК «Киев».

«Тільки день тому розповідав одному чоловікові про перший склад Спортредакції Інтера на чолі з Олександром Журахівським. І ось сумна звістка — він пішов за обрій. Тут і слів нема. Один смуток. Скільки років разом пропрацювали, скільки подій було висвітлено… Спочивай з миром, Олександре…», — написал Свирин.

При этом причины смерти не сообщаются.

Отметим, что Жураховский закончил факультет журналистики КНУ им. Шевченко. Будучи студентом, работал в спортивной редакции «Першого національного». Был одним из первых, кто стоял у истоков канала «Интер», где руководил отделом спортивных новостей, а также поспособствовал закупке прав на трансляцию матчей чемпионата Англии и сборной Украины. Также организовал спортивную редакцию на телеканале «Тонис», где транслировались поединки сборной Украины по баскетболу. На протяжении пяти лет работал в компании «Поверхность-ТВ», которая запустила в эфир телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2», а затем комментировал матчи Лиги чемпионов и Евро-2012 на радио «Эра-ФМ».

Последним местом работы Жураховского было радио "Эра ФМ"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ушел из жизни известный спортивный телекомментатор Сергей Дерепа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер