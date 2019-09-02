Умер известный спортивный журналист Александр Жураховский (фото)

Спорт

На 53-м году жизни скончался известный украинский спортивный журналист Александр Жураховский. Печальную новость сообщил на своей странице в Facebook его коллега Руслан Свирин, работающий на ТРК «Киев».

«Тільки день тому розповідав одному чоловікові про перший склад Спортредакції Інтера на чолі з Олександром Журахівським. І ось сумна звістка — він пішов за обрій. Тут і слів нема. Один смуток. Скільки років разом пропрацювали, скільки подій було висвітлено… Спочивай з миром, Олександре…», — написал Свирин.

При этом причины смерти не сообщаются.

Отметим, что Жураховский закончил факультет журналистики КНУ им. Шевченко. Будучи студентом, работал в спортивной редакции «Першого національного». Был одним из первых, кто стоял у истоков канала «Интер», где руководил отделом спортивных новостей, а также поспособствовал закупке прав на трансляцию матчей чемпионата Англии и сборной Украины. Также организовал спортивную редакцию на телеканале «Тонис», где транслировались поединки сборной Украины по баскетболу. На протяжении пяти лет работал в компании «Поверхность-ТВ», которая запустила в эфир телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2», а затем комментировал матчи Лиги чемпионов и Евро-2012 на радио «Эра-ФМ».

Последним местом работы Жураховского было радио "Эра ФМ"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ушел из жизни известный спортивный телекомментатор Сергей Дерепа.

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