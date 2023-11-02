Перший четвер місяця, 2 листопада, допоможе досягти успіху тим, хто налаштований бути серйозним та уважним, певні астрологи.



Сьогодні не варто ділитися з оточуючими своїми задумами та довіряти особисті секрети. Виявиться корисною підтримка старих знайомих, на яких можна покластися. Також ймовірні несподівані радісні звістки, твердять фахівці.

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Овен

Тримайте себе в руках і не піддавайтесь на провокації, якщо хочете, щоб цей день пройшов вдало та плідно. Зараз багато що залежить від того, чи оберете ви правильну лінію поведінки, чи не зробите помилкових кроків. На щастя, інтуїція Овнів дуже гостра і підказує, як слід діяти.

Намагайтеся не критикувати близьких людей, не нагадувати їм про скоєні помилки і допущені промахи; краще відмовитися від обговорення проблем минулого. А ось будувати спільні плани на майбутнє можна і потрібно: разом ви обов'язково знайдете спосіб втілити їх у життя.

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Телець

Сприятливий день для реалізації давніх планів, у тому числі сміливих та масштабних. Не бійтеся ставити перед собою високі цілі: зараз ви легко зрозумієте, що потрібно зробити, щоб досягти їх, і почнете здійснювати задумане без зайвого поспіху, хвилювань та переживань.

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Гармонійно складаються особисті стосунки, спілкування з близькими тішить. Ви добре знаєте, чого хочуть оточуючі, часто розумієте їх із півслова. У Тельців можливі нові знайомства, які виявляться і приємними, і корисними з професійного погляду. Вечір підходить для відвідування світських заходів.

Близнюки

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Будьте обережні. Це не найпростіший день, тому краще утриматися від поспішних суджень та необдуманих кроків. Деяких Близнюків можуть підвести довірливість і схильність приймати бажане за дійсне. Намагайтеся ретельно перевіряти будь-яку інформацію, що надходить, будьте насторожі з малознайомими людьми.

Спілкування з близькими вимагає стриманості й терпіння. Ви знайдете спосіб уникнути конфліктів, зберегти мир, але все ж деяка напруга у стосунках зберігатиметься до кінця дня. Варто бути поблажливішими до чужих слабкостей, та й від себе не варто ні чекати, ні вимагати занадто багато чого.

Рак

Можливі затримки у справах, не завжди досягти свого буде так просто, як хотілося б. Не виключені проблеми на роботі. Партнери можуть порушувати умови співпраці, колеги — чекати від вас надто багато. Але ви не лише подолаєте всі перепони, а й візьметеся за реалізацію нового, дуже перспективного проєкту.

Імовірні несподівані поїздки, які виявляться приємними та дозволять зав'язати цікаві знайомства. Деякі Раки зустрінуть людей, від яких зможуть отримати емоційну підтримку, безумовне схвалення.

Лев

Зберігайте спокій, хоч би що відбувалося. Саме хвилювання та тривоги можуть стати причиною помилок, хибних кроків, про які ви незабаром пошкодуєте. Нелегко буде зосередитися на роботі: занадто часто вас відволікають, пропонують обговорити нові проєкти. Ідеї колег та партнерів можуть здатися привабливими, але, перш ніж говорити про них, потрібно вирішити поточні завдання.

Левам бажано скоротити витрати, відмовитися від необдуманих та необов'язкових покупок. Можливі фінансові надходження, можливе повернення старих боргів.

Діва

Досягти успіхів у роботі вдасться завдяки підтримці ділових партнерів. Вони не тільки з цікавістю вислухають ваші ідеї, а й допоможуть у реалізації задуманого, запропонують якісь нові методи, дадуть шанс навчитися чогось. Діви матимуть можливість привернути до своєї діяльності увагу впливових людей — не проґавте її; є шанс збільшити доходи або піднятися службовими сходами.

Друга половина дня — сприятливий час для поїздок, які будуть особливо приємними, якщо ви вирушите в дорогу разом із коханою людиною.

Терези

Сприятливий день для вирішення своїх і чужих проблем, а також нових завдань, про які ви раніше навіть не замислювалися. Ви швидко справляєтеся з усім, за що беретеся, досягаєте фінансового успіху, зав'язуєте корисні знайомства. Не останню роль грає ваша чарівність: ви подобаєтеся людям, тому вони охоче пропонують співпрацю.

У Терезів ймовірні успіхи у навчанні. Ви не тільки швидко засвоюєте нову інформацію, але й знаходите застосування, часто зовсім несподіване. Корисно допомагати оточуючим; дбаючи про інших, ви дізнаєтеся про щось важливе.

Скорпіон

Цього дня вам доведеться набагато більше, ніж зазвичай, займатися чужими справами, а також виправляти помилки, допущені іншими людьми. Власні справи і завдання відходять на другий план, але ви анітрохи не хвилюєтеся з цього приводу, оскільки впевнені, що з усім впораєтеся — так воно і буде.

Сприятливий день для обговорення і вирішення питань, пов'язаних із нерухомістю, переїздом, а також оформленням документів. Можна вирушати в державні організації: візити будуть вдалими. Увечері у Скорпіонів з'явиться можливість здійснити якусь давню мрію.

Стрілець

Сприятливий день самостійної роботи. Якщо ви працюватимете самостійно, то не тільки встигнете багато зробити, а й згадаєте щось важливе або дістанете інформацію, яка незабаром стане в нагоді. Ви втомлюєтеся швидше, ніж зазвичай, тому намагайтеся регулярно робити перерви, бережіть себе.

У Стрільців можливі труднощі у спілкуванні з жінками. Навіть тих, з ким ви раніше легко знаходили спільну мову, зараз навряд чи вдасться зрозуміти. Намагайтеся не надто переживати через суперечки та дрібні розбіжності: скоро все владнається. Імовірні невеликі фінансові надходження.

Козоріг

Сприятливий день для спілкування. Ви легко знаходите спільну мову з тими, хто важливий для вас; це стосується і ділових знайомих, і друзів, і родичів. Часто оточуючі звертаються до вас за порадами; саме вам вдається знайти легке та дотепне вирішення проблем, над якими інші довго ламали голову.

Ви у чудовій формі, фізичні навантаження йдуть на користь, допомагають відчути себе бадьоріше і життєрадісніше. Козороги, які всерйоз займаються спортом, досягнуть значних успіхів. Друга половина дня обіцяє романтичні сюрпризи.

Водолій

Не переживайте і не хвилюйтеся через дрібниці. Цей день складається не так просто, як хотілося б, але ви все ж таки зможете досягти успіхів, якщо не будете нескінченно відкладати справи і відволікатися. Приділяйте увагу дрібницям — саме вони допоможуть знайти відповіді на багато питань, що вас цікавлять.

Сприятливий день з погляду фінансів. У Водоліїв гостра інтуїція, представники знаку вигідно вкладають гроші, роблять вдалі покупки. День підходить для поїздок; особливо добре складаються романтичні подорожі.

Риби

Перша половина дня подарує багато позитивних емоцій. Багато Риб відчують приплив сил, зрозуміють, що готові нарешті взятися за складні справи, які довго відкладали. Намагайтеся використати цей час максимально ефективно, оскільки пізніше вплив позитивних тенденцій дещо знизиться, важче зосередитися на справах, зросте потреба у підтримці та схваленні оточуючих.

Друга половина дня підходить для вирішення фінансових та майнових питань. Вам вдасться й інших не скривдити, і не обділити себе. Багато Риб виявлять себе тонкими дипломатами і завоюють повагу оточуючих.

Також варто нагадати, що за Східним календарем 2 листопада — це день Дерев'яного Щура.

Але, кажуть, у багатьох азійських країнах він отримав іншу назву: день патріотичного Щура або патріотичної Мишки-хуторянки.

Справа в тому, що жителі азійських країн з тривогою спостерігають за героїчною боротьбою українців проти переважаючих сил російського ворога. Звичайно, вони співчувають нам і знають, що на тимчасово окупованих територіях жителі сіл і невеликих хутірців ведуть боротьбу проти нападників-фашистів, знищуючи їх техніку, вбиваючи загарбників-садистів та роблячи життя ворогів нестерпним.

Тому один з днів на початку листопада вони назвали в честь українських патріотів та їх домашніх улюбленців.

«Ця дата особливо важлива для тих, хто народився в рік Щура, а також у роки Дракона та Мавпи — саме вони можуть бути особливо помітними у своїй незвичайній поведінці. Якщо у вас є друзі або знайомі з такими днями народження, будьте готові допомогти їм у вирішенні серйозних питань», — твердять знавці Східної астрології.

Також сьогодні особливо важливо ретельно виконувати робочі завдання, як це роблять трудолюбиві мишки — це може в подальшому вплинути на вашу кар'єру.

А напередодні було названо три знаки зодіаку, бажання яких здійсняться в листопаді-2023.

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