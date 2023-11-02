ЗСУ потужно вдарили по росіянах: знищено більше 900 окупантів, 18 ворожих танків і літак

Повномасштабна україно-російська війна триває уже 617 діб, і зараз ворог прагне захопити Куп'янськ, Авдіївку, а також стримати наступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку. Загалом за добу відбулося 57 бойових зіткнень, зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

РЕКЛАМА

Зокрема на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили 10 атак противника.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили 15 атак противника.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак ворога.

РЕКЛАМА

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області.

РЕКЛАМА

На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, а на Херсонському напрямку — ведуть контрбатарейну боротьбу.

Загалом протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.

РЕКЛАМА

Також захисники України знищили ще майже тисячу окупантів, спалили літак, 18 ворожих танків, 43 броньованих бойових машин, 2 крилаті ракети і 20 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, у мережі з'явилися перші відомості про наслідки ракетного удару по штабу «Днепр» окупаційних військ на Арабатській стрілці (Херсонська область).

91

Читайте нас у Facebook та Instagram