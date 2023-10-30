Під час жорстокого штурму ворога потрапив під мінометний обстріл: під Куп’янськом загинув захисник України

У Вінниці 29 жовтня попрощались із воїном Олександром Дворським, який загинув у боях під Куп'янськом, який продовжують штурмувати російські війська. Йому назавжди 43 роки. Від самого дитинства він був веселим, люблячим та чуйним хлопцем, який завжди ділив радість життя зі своєю сестрою. Родина завжди обдаровувала його любов'ю та виховала доброю людиною, ділиться волонтерка Олена Верлан-Кульшенко.

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«У школі № 2 Олександр не тільки досягав успіхів у навчанні, а й знайшов багато друзів. Він успішно закінчив 11 класів, залишивши слід як здібний юнак з золотим серцем. Після школи він вступив до Вінницького будівельного технікуму на спеціальність „водопостачання та водовідведення“. Пізніше знайшов роботу на фірмі, де виявив себе як кваліфікований складальник виробів та майстер фурнітури. Його талант і вміння впливали на багатьох колег, яких він навчав із завзяттям та любов'ю до своєї справи. На роботі дослухалися його порад, і він завжди підтримував приємну атмосферу у колективі. На роботі його поважали, він завжди був душею компанії», — написала Олена Верлан-Кульшенко.

Проте після 24 лютого 2022 року, коли почались жахливі події, Олександр не міг залишитись осторонь і вирішив добровільно вступити до лав Збройних Сил України на захист цілісності та суверенітету своєї країни. 23 березня 2023 року він приєднався до лав ЗСУ, щоб боронити рідну державу.

«Він почав свою військову службу в військовій частині 4576 в 41 омбр, де пройшов інтенсивний військовий вишкіл, включаючи навчання за кордоном, — повідомила Олена Верлан-Кульшенко. — 20 жовтня 2023 року під час жорстокого штурму противника на Куп'янському напрямку в н.п. Синьківка Харківської області Олександр загинув внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів, залишивши свою сестру та трьох племінників, яких він надзвичайно любив. Його життя та жертовність завжди залишатимуться в пам'яті тих, хто його знав та поважав».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали історію старшого сержанта з Полтавщини Юрія Кочерги, який загинув під Куп’янськом.

Тим часом в Одесі рідні та друзі загиблого на війні 40-річного медика Віталія Синенка, про якого писали «ФАКТИ» в публікації «Він був чародієм й подарував щастя батьківства тисячам українців»: подробиці загибелі на війні відомого лікаря-ембріолога, зібрали понад 150 тисяч гривень на придбання евакуаційного катеру для його бригади.

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