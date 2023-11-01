В Україні, яка бореться з російською агресією, Збройні сили завдали ракетного удару по штабу «Днепр» окупаційних військ. Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

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«РоSSійським командирам із угруповання „Днепр“ сьогодні не дуже пощастило. Під час наради штабу на Арабатській Стрілці щось прилетіло (кілька разів). До речі, нещодавно управління штабом очолив російський генерал Теплинський, командувач вдв росії. Сподіваємось, сьогоднішню нараду проводив саме він. Саме ця структура планує та віддає накази завдавати ударів по цивільних об'єктах, вбиваючи наших мирних мешканців», — йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу «Збройні Сили України. Війна з окупантами», із Генічеська та Генгорки до Стрілкового виїхали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини.

Як повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер» з посиланням на місцевих жителів, атака продовжується, над Арабатською стрілкою помічені безпілотники. Ракети потрапили у дві бази відпочинку — пансіонат «Юний» та «Блакитне полум'я» у селі Стрілковому. Ці дитячі здравниці були захоплені окупантами.

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За даними Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ», як мінімум один окупант загинув, ще кілька отримали поранення.

Як писали «ФАКТИ», майже два десятки окупантів поранено внаслідок нещодавнього удару ЗСУ по російських ракетниках в окупованому Криму.

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