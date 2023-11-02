Марта Костюк одружилася: хто обранець української тенісистки (фото)

Одна з найсильніших тенісисток України Марта Костюк (39-а у світовому рейтингу), яка оголосила у квітні про заручини, вийшла заміж.

Про весілля 21-річної спортсменки, що відбулася у 5-зірковому готелі Minthis Resort у Пафосі на Кіпрі, на своїй сторінці в Instagram повідомила фотограф Юлія Солодченко, яка опублікувала знімки з урочистостей.

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Про чоловіка Костюк відомо небагато. Його ім'я Георгій, він українець. Раніше займався тенісом, а зараз є фінансовим трейдером.

Нагадаємо, що Марта Костюк — чемпіонка юніорського Australian Open у одинарному розряді та юніорського US Open у парному, а також переможниця трьох турнірів WTA. За час виступів на корті киянка заробила майже 3 млн доларів призових.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відома українська тенісистка Людмила Кіченок оголосила про заручини.

Фото зі сторінки Юлії Солодченко в Instagram

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