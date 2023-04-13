Українська спортсменка-мільйонерка оголосила про заручини: хто обранець Людмили Киченок (фото)

Одна з найтитулованіших українських тенісисток Людмила Киченок, яка виграла у парі із сестрою-близнюком Надією престижний турнір в Естонії, зібралася заміж. Принаймні 30-річна спортсменка з Дніпра опублікувала у своєму Instagram фото з обручкою на пальці.

«День, який запам'ятається», — підписала фото у сторіс Людмила.

При цьому тенісистка відзначила акаунт 38-річного Стаса Хмарського — її тренера та хлопця, а точніше майбутнього чоловіка, який свого часу працював з Олександром Долгополовим та Оленою Остапенко, а зараз тренує Марту Костюк.

Людмила Киченок із коханим

До речі, сестра Людмили — Надія Киченок уже два роки одружена з сином тенісного функціонера Анатолієм Лашкулом.

Зазначимо, що в ці дні Людмила Киченок перебуває в турецькій Анталії, де у складі збірної України готується до поєдинку Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Чехії (матчі відбудуться 14--15 квітня).

Нагадаємо, що півфіналістка «Ролан Гаррос"-2022 та Уїмблдону-2022 Людмила Киченок — перша ракетка України та восьма у світовому парному рейтингу, чемпіонка восьми турнірів WTA у парі. Також на її рахунку 28 титулів ITF у парному розряді та шість в одиночному. За свою кар'єру тенісистка заробила понад 1,8 млн доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Олександр Зінченко зробив пропозицію Владі Седан у сімейних трусах.

Фото Jimmie48, Instagram

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