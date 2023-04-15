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Спорт

Марта Костюк оголосила про заручини: що відомо про коханого тенісистки

11:11 16 квітня 2023
Марта Костюк

Одна з найсильніших тенісисток України 20-річна Марта Костюк слідом за подругою з національної команди Людмилою Киченок оголосила про заручини.

«Кілька світанків тому це сталося», — підписала спільне фото з коханим Марта, на руці якої красується каблучка.

У коментарі sport.ua киянка розповіла деякі подробиці: «Три тижні тому відбулися таємничі заручини. Все було чудово! Це сталося у Києві, на Володимирській гірці, на світанку».

Про хлопця Костюка відомо небагато. Його ім'я Георгій. Раніше він займався тенісом, а зараз є фінансовим трейдером.

До речі, у березні після дебютної перемоги на турнірі WTA в Остіні (США) тенісистка трохи підняла завісу свого особистого життя. «Мій хлопець — українець, тому що українці — найкращі. Це поки що все, що я можу сказати», — розповіла тоді Марта, яка до повномасштабного вторгнення зустрічалася з росіянином.

Зазначимо, що в суботу, 15 квітня, Марта Костюк, яка посідає у світовому рейтингу 38-у позицію, здобула поки що найрейтинговішу свою перемогу, обігравши у матчі Кубка Біллі Джин Кінг в Анталії 12-у ракетку світу чешку Барбору Крейчикову. Шкода лише, що успіху тенісистки збірній України не вистачило для успіху в поєдинку (1:3).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда українського тенісу Сергій Стаховський розлучається з дружиною-росіянкою.

Фото Instagram

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