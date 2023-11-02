Смерть настала миттєво: у Києві юнак випав із вікна багатоповерхівки

У Шевченківському районі Києва з вікна багатоповерхівки випав 21-річний юнак. Від отриманих травм він помер на місці.

Про це Суспільному повідомила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

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За її словами, подія сталась сьогодні, 2 листопада, близько 7.00 на вулиці Родини Глаголєвих в мікрорайоні Сирець (колишня вул. Академіка Грекова). Померлий — це місцевий мешканець, 2002 р. н.

За попередніми даними поліції, він загинув унаслідок падіння з вікна квартири на 5-му поверсі.

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Деталі з'ясовує слідство.

«Правову кваліфікацію події правоохоронці дадуть по завершенні перевірки», — зазначила речниця столичної поліції.

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На місці подій

Раніше повідомлялося, що 24 жовтня в Оболонському районі Києва з 13-го поверху будинку випав чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці. А 15 жовтня у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака в Оболонському районі виявили тіло 12-річної дитини без ознак життя. Вона, ймовірно, розбилася внаслідок падіння, повідомили у столичній поліції.

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Нагадаємо, «ФАКТИ» докладно розповідали про цілу серію юнацьких самовбивств, які трапилися у Києві цієї осені.

Фото kyiv.novyny.live

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