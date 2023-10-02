Молоді брат та сестра загинули, вистрибнувши з вікна багатоповерхівки у Києві (фото)

У Києві, де влітку 12-річні подружки наклали на себе руки, разом вистрибнувши з 15-го поверху висотки, сталася схожа трагедія — в районі станції метро «Лівобережна» біля багатоповерхівки знайшли двох загиблих — хлопця та дівчину.

Як повідомляють в поліції Києва, правоохороці встановлюють обставини падіння дівчини і хлопця з балкону, від отриманих травм вони загинули на місці.

Зазначається, що інформація про надзвичайну подію на вулиці Микільсько-Слобідська, надійшла до правоохоронців близько 12:00. Людей без ознак життя знайшли перехожі. Зазначається, що вони, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

«Попередньо поліцейські встановили, що загиблі — це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження. На цей час поліцейські спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих», — йдеться у повідомленні.

Тим часом у мережі вже з`явилися повідомлення, що НП сталася близько 10:40 на Микільсько-Слобідській, 1а, і що це може бути суіцид.

Нагадаємо, що в Одесі на Французькому бульварі з вікна квартири на 16 поверсі випали молода жінка з двохрічною дитиною.

Фото «Реальний Київ»



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