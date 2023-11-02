Обстріли припиняться після 10-го листопада: екстрасенс прогнозує перелам у війні

На сьогодні російсько-українська війна зайшла у глухий кут, з якого поки що не видно ніякого виходу. Так вважає Головком Залужний та військові експерти. Своєю чергою екстрасенси та тарологи поспішають підкинути українцям оптимізму, запевняючи, що скоро активні бойові дії в Україні можуть піти на спад.

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Такий прогноз, зокрема, дала екстрасенс й тарологиня Ірина Клевер, пише «Апостроф».

У листопаді, за її словами, в перші 10 днів місяця будуть ще обстріли та бомбардування, на наступні 10 днів випадає карта відлюдника. А це означає затишшя й паузу, а далі спрямування війни в інше річище.

Тобто якщо у нас зараз стан війни, то до кінця листопада війна піде в іншому напрямку, до закінчення, вважає вона.

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«Тут будуть дії з закінчення війни, а „лицар мечів“ — це ще й перемовини», — розтлумачила експертка.

Не меншого оптимізму сповнена і колега Ірини Клевер — тарологиня Стелла.

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Зроблені нею розклади свідчать про те, що керівництво країни-агресора хоче розпочати переговори про припинення війни з Україною, але лише на своїх умовах.



Водночас така позиція таїть у собі небезпеку, адже відразу після припинення активних бойових дій росіяни почнуть готуватися до повторної агресії за кілька років.

«Карти дають інформацію про те, що відбуваються кардинальні зміни. Невідворотні. Ймовірність того, що в росії все дуже погано і вони прагнуть закінчити війну, за допомогою переговорів. Поки вони всіма силами намагаються утримати все, що захопили, вони втрачають набагато більше у своєму домі», — сказала астрологиня.

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За її словами, у рф хочуть підбиття підсумків й вони навіть готові чимось пожертвувати.

«Може бути це Донецьк і Луганськ. Водночас, вони хочуть і залишити щось. По-друге, у них немає згоди між собою. Вони хочуть переговорів, але домовитися про спільну позицію не можуть. У кожного з них своє уявлення про те, як має закінчитися ця війна», — зазначила Стелла.

При цьому тарологиня підкреслила, що за всіх можливих варіантів керівництво рф погодиться на перемир'я тільки на своїх умовах, що явно не підходить Україні.

«Щобільше, карти кажуть, що окупанти відразу ж почнуть готуватися до помсти. І через пару років повернуться знову. Тому, всі повідомлення про прагнення росії до миру є ширмою і вірити їм не можна», — підкреслила Стелла.

Нагадаємо, на думку переможця «Битви екстрасенсів» Романа Шептицького, зараз на порядку денному — розпад російської федерації. Тільки після цього, за словами експерта, буде видно закінчення війни. Війна, на думку фахівця, триватиме ще протягом 1−2 років, але неспокійно буде аж до 2027 року.

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