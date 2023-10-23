Менш як 10 років: відомі астрологи розповіли, коли насправді закінчиться війна

Через війну Україна вже втратила досягнення за 20 років свого розвитку. Кожного українця хвилює питання, коли закінчиться ця страшна війна, що буде з Україною. Але точних дат не називають навіть астрологи, екстрасенси та тарологи.

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Так, переможець «Битви екстрасенсів» Роман Шептицький пов'язує цю подію зі смертю диктатора. При цьому він переконаний, що справжній путін давно помер, а замість нього нам показують двійників.



«Справжній путін, я вважаю, помер вже більше 8 років тому. Зараз замість нього ми бачимо його двійників. Коли вони помруть — не знаю», — зазначив Шептицький в інтерв'ю УНИАН.

Він додав, що зараз на порядку денному — розпад російської федерації. Тільки після цього, за словами експерта, буде видно закінчення війни.

«Важливо, щоб була зруйнована вся путлерівська система. Їхнє гниття і розпад вже відбуваються. А протягом жовтня воно буде ще більше активізуватися», — додав Роман.

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Війна, на думку фахівця, триватиме ще протягом 1−2 років, але неспокійно буде аж до 2027 року.

«Треба розуміти, що війна може бути політичною, економічною… Тобто вона може бути різною. Але я вважаю, що саме така гостра стадія припиниться раніше», — додав експерт.

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Також про смерть хазяїна кремля говорить й астролог Влад Росс.

«Як я вже говорив, війна закінчиться відразу ж після смерті путіна. Я думаю, що він уже помер, тому що його двійники націлилися на переговори. Зараз вже програється трек переговорів. Єдине позитивне рішення — обидві сторони виходять до кордонів до 24 лютого 2022 року, а далі подивимося», — зазначає Росс.

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Він додав, що переговори почнуться наступного місяця, при входженні Меркурія в знак Стрільця.

«До Нового року може дозріти така тенденція як різдвяне перемир'я і заморозка конфліктів», — підсумував експерт.

Своєю чергою, екстрасенс Яна Тимощук вважає позитивним прогнозом закінчення війни у 2026 році.

Водночас вона говорить, що карти їй показують «10» — тобто, війна може закінчитися або через 10 місяців, або через 10 років.

«Закінчення війни в Україні має на увазі глобальний переділ світу. З 2035 по 2037 роки ми можемо проходити трансформаційний період. І не варто забувати про те, що повоєнний час буде важчим, ніж воєнний», — пояснює фахівчиня.

І тільки тарологиня Стелла висловлює більш оптимістичні думки. За її прогнозами, бойові дії на нашій території повинні закінчитися до кінця року, а перша половина року наступного буде використана для документального оформлення нашої перемоги.

Експертка вважає, що Україна зможе перемогти хаос: у ворога ще багато військових і техніки, але вона їм не допоможе.

«По цих картах воно все буде сходити нанівець. Тут справа не в ресурсах, а в тому, що може відбутися якийсь хаос, непередбачувані події. Щось таке, що хлопці зрозуміють, що стояти на тому напрямку немає сенсу», — наголосила тарологиня.

За її словами, швидше за все, ці події відбудуться не в Україні і не в росії. Але приведуть вони до успіху України.

«Хаос виведе Україну у переможці. Це все буде на руку Україні. Війна не буде дуже затяжною в Україні. І саме події на сході її припинять. Путіна уже оголосили нелегітимним», — розповіла тарологиня.

Стелла також підтвердила те, що росією править двійник.

«Про це знає дуже багато людей і в росії, і в усьому світі. І навіть лідери багатьох країн про це достеменно знають. Але цій ситуації прийде кінець», — резюмувала тарологиня.

На думку відомого журналіста, волонтера Петра Шуклінова, війна між Україною та росією буде вічною, миру між нашими країнами не буде. Але майбутня Україна — це сильна нація.

А журналіст Павло Казарін, який зараз захищає Україну на передовій, розмірковує, як буде жити Україна після закінчення війни. На його думку, від результату війни залежить порядок денний, яким наша країна житиме в майбутньому. Фінал цієї війни визначить долю людей і міст, які з війною ніколи не стикалися.

Разом з тим в Офісі президента ще влітку заявляли, що ця війна закінчиться раніше 2024 року.

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